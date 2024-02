Občinski prostorski načrt: Na osnutek prejeli 368 pripomb

V Celju je bil od sredine lanskega decembra do 9. februarja letos v javni obravnavi dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta. Nanj so na občini prejeli 368 pripomb, nekaj pa tudi vsebinskih kritik. Te bodo zdaj predali izdelovalcu, Razvojnemu centru Planiranje, ki se bo do vseh pripomb strokovno opredelil.