Kritika filma Vsi mi tujci: V postelji s starši

Adam (Andrew Scott), samotni moški, se vseli v novo londonsko stolpnico, še povsem prazno, v hišo duhov, in piše. Pozneje pove, da je scenarist, a bi to lahko bil tudi izgovor glede na to, da je očitno hudo depresiven. V stolpnici živi še en duh, Harry (Paul Mescal), ki mu nekoč pozvoni pri vratih v slabem stanju, s steklenico viskija v rokah. Adam ga odslovi.