Ko se bo vlada lotila reforme plačnega sistema, pa bi lahko ubila dve muhi na en mah in v duhu boja proti korupciji preverila, ali so razni sekretarke in sekretarji res nepogrešljivi za njeno nemoteno delo, ali pa bi lahko ta poklic enostavno ukinili oziroma vsaj preoblikovali v bolj transparentnega, kajti če jim ni treba prijavljati dohodkov in lobističnih stikov, se tu odpira obsežno sivo področje, ki je idealno gojišče korupcije.

Ne trdim, da ta vlada ne dela napak, tudi njeni trenutni sestavi je treba gledati pod prste, jo opozarjati na napake in od nje zahtevati, naj jih popravi. Menim pa, da je treba na zadeve pogledati glede na to, v kako slabem stanju sta bili država in družba na splošno, ko je ta vlada nastopila mandat, svoj lonček pa je kasneje pristavila še višja sila v obliki katastrofalnih poplav. Čudi me, da se v javnih anketah o priljubljenosti politikov spet visoko uvrščajo prav tisti, ki težav, ki se vlečejo že desetletja, niso reševali, temveč so jih kvečjemu poglabljali in ustvarili še kakšno novo. Mogoče pa bi morala RTV Slovenija ponoviti kakšen TV Dnevnik iz obdobja prejšnje vlade, da ne pozabimo, da nam je bilo takrat in nam je lahko spet še slabše.

Nataša Grom, Ljubljana