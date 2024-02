Višina sredstev, ki jih kranjska občina namenja za izvrševanje participativnega proračuna, se zaradi spremembe sicer ne povišuje. Občina bo še vedno namenila 624.000 evrov na leto oziroma 1.248.000 evrov za naslednji dve leti. »Mestna občina Kranj vsako leto nameni 624.000 evrov za participativni proračun za 26 krajevnih skupnosti. Novost, ki jo uvajamo, je, da bodo lahko krajevne skupnosti v prihodnje ta sredstva izkoristile v dvoletnem obdobju. S tem omogočamo izvedbo zahtevnejših projektov, ki jih do zdaj ni bilo mogoče realizirati,« je novost, ki jo uvajajo z letošnjim letom, opisal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Po izvedbi treh enoletnih participativnih proračunov in njihovi analizi se je v Kranju pokazala omejitev pri izboru projektov, saj so bili lahko sprejeti le projekti, ki so bili izvedljivi v enem letu in v najvišji vrednosti 24.000 evrov. »Večinoma je bil zato izveden le en projekt v posamezni krajevni skupnosti, zdaj pa bodo lahko občani predlagali tudi projekte, ki trajajo več kot eno leto od načrtovanja do izvedbe in so finančno zahtevnejši ali pa bo lahko v eni krajevni skupnosti izvedenih tudi več projektov,« dodaja Rakovec.

V Kranju pred začetkom zbiranja predlogov za občanke in občane organizirajo tudi delavnice, kjer jim podrobneje predstavijo participativni proračun in postopek sodelovanja. Hkrati pa se lahko s strokovnjaki pogovorijo tudi o idejah in predlogih za projekte, ki predstavljajo dodano vrednost za krajevno skupnost, iz katere prihajajo. Na tak način želijo doseči, da bi bili predlogi občanov izvedljivi in v prid celotne skupnosti.

Prebivalci Kranja bodo lahko od 1. aprila do 30. maja letos oddali predloge projektov, za katere bi si želeli, da bi bili na področju njihove krajevne skupnosti izvedeni v naslednjih dveh letih. Glasovanje o predlaganih projektih bo potekalo konec septembra, nato pa bo komisija izglasovane projekte glede na zahtevnost izvedbe razvrstila v izvedbo za leto 2025 oziroma leto 2026.