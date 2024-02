Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je na ministra za vzgojo in izobraževanje naslovil javno pismo, v katerem ga pozivajo, naj se opredeli do načrtov ljubljanske občine, ki želi vseh 23 vrtcev združiti v enoten zavod. Dodali so, da je njihovo peticijo proti združitvi podpisalo 70 odstotkov vseh zaposlenih v ljubljanskih vrtcih. »Ali namero ljubljanske občine podpirate, ali ji nasprotujete? Če jo podpirate, kateri so vaši argumenti za podporo, če jo ne, zakaj ji nasprotujete? Ali je združevanje samostojnih vrtcev v en sam megavrtec zakonito?« piše v pozivu. Z ministrstva so že večkrat sporočili, da še preučujejo obsežni predlog ljubljanske občine, a da je zaenkrat njihovo stališče, da za predlog ni zakonske podlage.

Na to temo sta se sestala tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj in ljubljanski župan Zoran Janković. V skupni izjavi sta sporočila, da bo delovna skupina z reorganizacijo vrtcev, katere član je tudi Štrukelj, dopolnila in uskladila dokument, ki bo podlaga za potrebne zakonske spremembe. Strinjala sta se, da bo prenovljeni predlog vseboval združevanje podpornih procesov (računovodstvo, finance, javna naročila...). Ohranjena naj bi bila tudi avtonomija vrtcev pri strokovnem delu ter avtonomno delovanje svetov staršev. Ali bo nov predlog ohranil vrtce kot samostojne zavode, sicer ni razvidno iz izjave. Oba sta poudarila, da nova ureditev ne sme poslabšati kakovosti javnih vrtcev, na prvem mestu pa bodo še naprej interesi staršev in otrok. V novi ureditvi naj tudi ne bi bilo odpuščanj sta še zapisala.