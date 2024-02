Predsednik uprave RTVS Zvezdan Martić je za naslednico Simona Karduma, ki je decembra odstopil kot član uprave, predlagal vodjo kadrovske službe na zavodu Tino Gruden Marucelj. Svet zavoda bo o predlogu odločal 28. februarja. Takrat bo sprejemal tudi statut zavoda, ki predvideva ukinitev informativnega programa 2. televizijskega programa.

Maruclej je še zapisala, da se je treba odprto pogovoriti o prihodnji vlogi Radiotelevizije Slovenija v medijski krajini. Opomnila je, da vlogo in delovanje RTVS v veliki meri opredeljuje zakon. V skladu z jim je RTVS javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov, Slovenk in Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in druge dejavnosti v skladu z zakonodajo.

Po njenem mnenju se morajo vsi zaposleni na zavodu zavedati, kako pomembno vlogo pri oblikovanju družbe kot celote jim zakon nalaga s to opredelitvijo. RTVS mora postati tista, ki vse ljudi povezuje, informira, izobražuje, zabava, tolaži, dviga moralo, ne pa tista, ki jih deli, je poudarila v viziji, objavljeni na spletni strani zavoda.

»Če hočemo izvajati ukrepe na področju kadrovske politike, je treba vedeti, kakšne in koliko človeških virov potrebujemo za posamezno vsebino, ki se jo ustvari, in koliko časa ji je treba nameniti. To bi bilo nujna podlaga za oblikovanje učinkovitih kadrovskih načrtov.«

Po njenem prepričanju je treba zaposlene postaviti v ospredje, da dobijo pozornost in potrditev o svojem delu. Pri pogajanjih o spremembah plačnega sistema v javnem sektorju vidi priložnost, ki jo je treba izkoristiti v prid zaposlenim in priznanju njihovega dela. Prav tako je treba posodobiti poslovne procese, prevetriti sistemizacijo in opise delovnih mest, k sodelovanju pa glede na staranje kolektiva pritegniti mlajše sodelavce.

V upravi sta po Kardumovem odhodu ostala še Andrej Trček in delavski direktor Franci Pavšer.

Na dnevnem redu seje sveta sta tudi letno poročilo RTVS za leto 2023 in statut javnega zavoda. Slednji predvideva ukinitev informativnega programa 2. televizijskega programa. Dozdajšnji odgovorni urednik informativnega programa 1. programa pa bi nadaljeval mandat kot odgovorni urednik televizijskega informativnega programa.