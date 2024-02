»V odkritem, dobrem pogovoru smo prišli do odločitve, da poleti sporazumno prekinemo sodelovanje. Naš cilj je, da v sezoni 2024/25 izpeljemo športno preobrazbo z novim trenerjem. Do takrat pa bomo vsi v klubu delovali za dosego največjega možnega uspeha v ligi prvakov in bundesligi,« je za klubsko spletno stran pojasnil Dreesen.

Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer. 🔗 https://t.co/yDLnsnMtfR — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2024

Tuchel je marca 2023 na klopi bavarskega kluba nasledil Juliana Nagelsmanna in podpisal pogodbo do 30. junija 2025.

V sezoni 2022/23 je münchensko moštvo pod njegovim vodstvom izpadlo v nemškem pokalu proti Freiburgu in v ligi prvakov proti kasnejšemu zmagovalcu Manchester Cityju, a na koncu v razburljivem zaključku sezone pred Borussio Dortmundom slavilo vsaj naslov nemškega prvaka.

V tej sezoni pa Byernu grozi, da bo prvič po 2011/12 ostal brez naslova. V pokalu je münchensko ekipo izločil tretjeligaš Saarbrücken. V boju za naslov prvaka pa je ta čas Bayer Leverkusen daleč pred Bayernom in ima osem točk naskoka.

Tuchel bo še naprej skušal uspešno končati sezono. Vodstvo Bayerna se vsekakor želi izogniti menjavi trenerja sredi sezone, kot je bilo z Nagelsmannom. Izvršni direktor Jan-Christian Dreesen je po porazu proti Bochumu izključil tovrstno rešitev.