Morozov z vzdevkom Murz se je po navedbah odvetnika Maksima Paškova, ki je dejal, da je z Morozovom govoril še v torek zvečer, ubil, je poročala neodvisna ruska tiskovna hiša Meduza.

V sredo zjutraj je bila na kanalu Morozova objavljena vrsta objav, v katerih je povedal, da si namerava vzeti življenje. Bralce je prosil, naj ne bodo žalostni zaradi njegove smrti, in zahteval, da ga pokopljejo v samooklicani Ljudski republiki Lugansk v ukrajinski regiji Donbas, poroča ameriški Newsweek.

Nekaj ​​dni prej pa je vojaški bloger objavil odmeven zapis o visokih izgubah ruske vojske. ki naj bi izgubila 16.000 vojakov in 300 oklepnih vozil v bitki za Avdijivko. Pozneje ga je moral izbrisati.

Novico je poobjavil tudi urednik zunanjepolitične redakcije uglednega Wall Street Journala Yaroslav Trofimov.

