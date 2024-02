Koncept prenosnika z dvema zaslonoma na dotik ni revolucionaren. Kolikor vem, je prvo takšno napravo, ki je zares prenosnik, ne pa nekakšna dvojna tablica, že pred skoraj 13 leti izdelal Acer. Gre za prenosnik iconia 6120. Stal je okoli 1500 evrov, a se koncept ni zares prijel. Desetletje kasneje so koncept prenosnikov z več zasloni pričeli obujati. Običajno je šlo samo za pomožne zaslone, strnjene na sledilno ploščico ali v pas med glavnim zaslonom in tipkovnico. Kasneje smo spet dobili prenosnike z resnično dvema zaslonoma. Lani se je opogumil Levovo s prenosnikom youga book 9i. Letos pa je občinstvo na sejmu CES v Las Vegasu navdušil še Asus s prenosnikom zenbook duo (2024). Ta prenosnik smo dobili tudi na test.

V osnovi je koncept zenbook dua dokaj enostaven. Ko ga odpremo, imamo opravka s povsem običajnim prenosnikom. Morda je stvar v resnici videti kot običajni prenosnik izpred nekaj let ali pa sodobni igričarski prenosnik. Spodnji del, ki ga praviloma enačimo s tipkovnico, je malenkost debelejši, kot smo danes navajeni, a nič zares motečega. Govora je o debelini 1,99 centimetra. To je pol centimetra več od kakšnega zenbook 14 OLED. Glavni zaslon zenbook dua je čudovit OLED na dotik z diagonalo 35,56 centimetra (14 palcev), razmerjem stranic 16:10, ločljivostjo 2880x1800 ter najvišjo svetilnostjo 500 kandel. Osveževanje slike je 120-herčno. Odlično za konzumiranje vsebin in tudi za ustvarjalno delo.

Na spodnjem delu prenosnika najdemo tipkovnico. Opremljena je s sledilno ploščico in je povsem udobna za tipkanje. Obstajajo cele generacije Applovih prenosnikov, ki ponujajo občutno manj udobja. Zakaj to izpostavljam? Asusova tipkovnica se s spodnjega dela namreč sname. Na njem je varno pričvrščena s pomočjo magnetov in majhnih kovinskih zatičev. Če želimo, pa jo lahko odstranimo, položimo na mizo ob prenosnik in uporabljamo kot zelo tanko brezžično tipkovnico. Njena baterija se polni med fizično povezavo s prenosnikom ali prek USB-C vhoda v tipkovnici. Glavni trik dua pa ni odstranljiva tipkovnica, temveč to, kar najdemo pod njo – še en čudovit zaslon OLED z identičnimi lastnostmi kot glavni zaslon.

Več načinov uporabe

Kombinacija zaslonov ponuja več načinov uporabe. Lahko ju imamo razprta v običajnem prenosniškem položaju. Lahko prenosnik postavimo na bok in zaslona gledamo kot dve strani časopisa. Je pa Asus v ohišje dna prenosnika vgradil še nastavljivo nogico, s katero lahko spodnji zaslon privzdignemo. Tako dobimo napravo z dvema nadstropjema zaslonov. Zaslona lahko uporabljamo kot dve ločeni delovni površini. Prav tako lahko čez oba raztegnemo isti dokument oziroma vsebino, a bo v tem primeru polovici ločilo ohišje med zaslonoma. Obstajajo pa tudi virtualna orodja, kot je virtualna tipkovnica, ki jo lahko v sili uporabimo na spodnjem zaslonu. Asus je za ta namen izdelal svojo, a v resnici ni konkurenca fizični.

Prenosnik zaradi zmožnosti raznolike uporabe in velike delovne površine obljublja izjemno izkušnjo za uporabnike, ki cenijo večopravilnost. Katerim vrstam uporabe pa je pravzaprav najbolj prilagojen? Vsekakor ne gre za igričarsko napravo. Cenejša različica prenosnika ima procesor Intel core ultra 7 155H. Dražja različica, ki smo jo imeli na testu, pa Intel core ultra 9 185H. Nobena različica nima ločene grafične kartice, temveč integrirano grafično kartico Intel arc. Te so sicer vse zmogljivejše, a boste med igranjem Cyberpunka morali spustiti ločljivost na 1080p ter močno spustiti grafične nastavitve, pa še takrat ne boste imeli vselej gladko izkušnjo. S kakšno starejšo oziroma maj zahtevno igro bo lažje. A za ta denar dobite tudi nekaj, kar bo igre poganjalo brez težav.

Procesor testne različice in grafična kartica sta bila dovolj zmogljiva za gladko montiranje videov z ločljivostjo 1080p v DaVinci resolvu. Brez zatikanj je šlo tudi ob dodajanju vizualnih učinkov. Se je pa stvar zataknila, ko smo poizkusili montirati 4K video. To ni šlo. Po drugi strani tudi zaslona nista 4K, tako da bodo resnejši video ustvarjalci tako ali tako iskali kaj drugega. Procesorske moči bi moralo biti dovolj tudi za urejanje fotografij.

Drugi zaslon skoraj ne vpliva na porabo

Še najbolj prenosnik blesti v pisarniških nalogah ali za programerje. Možnost večjega delovnega prostora je tu neprecenljiva. Na svoje pridejo tudi uporabniki, ki radi delajo več stvari hkrati. Denimo gledajo serije ali filme na enem zaslonu in opravljajo rutinska opravila na drugem.

Ker ima naprava dva velika zaslona, se poraja tudi vprašanje porabe oziroma avtonomije baterije. Presenečen sem bil, da je razlika med enim vklopljenim zaslonom in dvema vklopljenima zaslonoma marginalna. Je pa treba priznati, da že avtonomija z enim zaslonom ni pretirano razkošna. Asus sicer trdi, da predvajanje lokalno naloženih videov zdrži do 13,5 ur na enem zaslonu, a gre za zelo nerealne laboratorijske pogoje. V običajni uporabi bo ena ura youtuba pojedla okoli 23 odstotkov baterije z enim zaslonom in kak odstotek več z obema. To pomeni okoli štiri ure normalne uporabe s spletno povezavo. Glede na to, kaj prenosnik ponuja, dokaj pričakovano. Če potrebujete več avtonomije, bo treba najti kaj skromnejšega ali pa Applove prenosnike z m procesorji.

Asus duo je opremljen tudi s spodobnim naborom priključkov. Ima dva vhoda USB-C (thunderbolt 4), vhod USB-A, HDMI 2.1, in vhod za slušalke. Baterija ima kapaciteto 75 vatnih ur (Wh). Testna različica, ki stane okoli 2500 evrov, premore še 32 GB spomina in 2 TB prostora za shranjevanje (PCIe NVMe). Podprta sta standarda Wi-Fi 6E in bluetooth 5.3. S tipkovnico vred pa stvar tehta 1,65 kg. Obstaja tudi različica za kakšnih 300 evrov manj s slabšim procesorjem, polovico delovnega spomina in polovico prostora za shranjevanje.