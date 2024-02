Posebej izstopajoč je bil voznik osebnega avtomobila znamke BMW, slovenski državljan, ki so ga v nekaj minutah ustavili dvakrat: najprej je na odseku avtoceste A1 pri viaduktu Slatina pri Šmartnem ob Paki, kjer je hitrost vožnje omejena na 100 km/h, vozil s hitrostjo 191 km/h. Spisali so mu globo v višini 1.200 evrov in izrekli devet kazenskih točk.

Isti voznik je nekaj kilometrov naprej od prve kršitve, na odseku avtoceste, kjer je hitrost vožnje prav tako omejena na 100 km/h, ponovno prekoračil hitrost, saj je vozil s hitrostjo 207 km/h. Kršitelju so tudi v drugo izdali plačilni nalog za pačilo globe 1.200 evrov in še devet kazenskih točk.