Ukrep, ki sodi v okvir prizadevanj za odpravo onesnaženja do leta 2050, naj bi pripomogel k bistvenemu izboljšanju kakovosti zraka. Predlagana nova pravila, ki jih zdaj čaka uradni postopek potrjevanja, bodo predvsem znižala najvišje dovoljene ravni zdravju škodljivih snovi v zraku.

»Za EU je zdravje njenih državljanov prednostna naloga. To smo dokazali tudi danes s tem pomembnim dogovorom,« so zapisali. Izboljšanje kakovosti zraka je namreč nujno za zmanjšanje vplivov na zdravje in števila prezgodnjih smrti, so navedli.

Dogovor med drugim predvideva, da bodo morale države EU, ki po pričakovanjih ne bodo pravočasno dosegle standardov EU glede kakovosti zraka, do leta 2028 oblikovati načrte izboljšanja kakovosti zraka, v katerih bodo morale navesti konkretne cilje in predvidene časovnice njihovega doseganja. Še pred tem bodo morale pričakovane zamude jasno utemeljiti.

Rok za dosego standardov, ki je sicer določen za leto 2030, bodo lahko zamudile za največ pet let oziroma sedem let po izrecni odobritvi. Na območjih, kjer dosego standardov otežujejo podnebni ali reliefni pogoji ali pa bi standarde lahko dosegli le z drastičnimi spremembami ogrevalnih sistemov gospodinjstev, bo rok predvidoma določen za leto 2040.

V Evropski komisiji so v odzivu poudarili, da gre za pomemben korak k boljši zaščiti zdravja in k uresničitvi načrta o odpravi onesnaženja okolja do leta 2050. »Redno spremljanje doseganja ciljev bo skupaj z novimi razvojnimi dosežki EU olajšalo prizadevanja za dosego podnebne nevtralnosti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Po novembra lani objavljenih ocenah Evropske agencije za okolje je bilo leta 2021 v EU vsaj 253.000 prezgodnjih smrti posledica izpostavljenosti onesnaženosti z drobnimi trdnimi delci (PM 2,5) nad najvišjo dopustno koncentracijo petih mikrogramov na kubični meter, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ti delci so poleg dušikovega dioksida in ozona ključni onesnaževalci zraka.