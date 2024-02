Oblasti v Moskvi so RFE/RL za nezaželeno organizacijo razglasile 2. februarja, v torek pa so sprejele sklep o vpisu medija v omenjen register. Pred tem je RFE/RL v Rusiji veljal za tujega agenta, kar je oznaka za posameznike, medije in organizacije, ki prejemajo sredstva iz tujine. Po podatkih Komiteja za zaščito novinarjev (CPJ) so ruske oblasti od leta 2021 za nezaželene označile več deset medijev.

RFE je zasebna neprofitna organizacija, ki jo financira ameriška vlada. Sedež imajo v Pragi, skupno pa ustvarjajo vsebine v 27 jezikih in pokrivajo dogajanje v 23 evropskih in azijskih državah.

Predsednik RFE/RL Stephen Capus je potezo označil za najnovejši primer tega, kako ruska vlada resnicoljubno poročanje obravnava kot eksistenčno grožnjo. »Milijoni Rusov se že desetletja zanašajo na nas - vključno z rekordnim občinstvom v zadnjih nekaj dneh po smrti Alekseja Navalnega,« je dejal in poudaril, da si bo medij odslej še bolj prizadeval za svobodno in neodvisno poročanje.

Na dogodek so se odzvali tudi v Washingtonu, kjer so ga označili za omejevanje svobode govora. »Povsem jasno je, da ne želijo, da bi njihovi ljudje imeli informacije o tem, kaj ruski režim počne v tujini, kaj ruski režim počne svojim ljudem,« je povedal tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller.

Ruske oblasti so oktobra lani tudi aretirale ameriško-rusko novinarko RFE/RL Alsu Kurmaševo. Obtožile so jo, da se ni prijavila kot tuja agentka in da je kršila pravila poročanja o vojni v Ukrajini. V torek je vrhovno sodišče v regiji Tatarstan zavrnilo njeno prošnjo po premestitvi iz preiskovalnega v hišni pripor.

Po navedbah RFE/RL je novinarka za premestitev zaprosila iz zdravstvenih razlogov, v priporu pa naj bi ostala najmanj do 4. aprila.