Vodja misije ZN v DR Kongo (Monusco) Bintou Keita je dejala, da so se po izteku premirja 28. decembra lani v pokrajini Severni Kivu obnovili spopadi med silami Gibanja 23. marec (M23) in vojsko DR Kongo, nasilje pa poslabšuje že tako zaskrbljujoč humanitarni položaj.

Mesto Sake na vzhodni meji države za zdaj ostaja pod nadzorom vladnih sil, v izoliranem mestu Goma, ki so ga obkolili pripadniki M23, pa je 400.000 beguncev in se širi kolera.

Ruanda v želji po dostopu do rudnih bogastev Konga podpira sile M23, so prepričani v Kinšasi. Temu pritrjujejo tudi ZN, oporeka pa ruandska vlada, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Položaj v državi, kjer deluje več kot 100 različnih oboroženih skupin, je nesprejemljiv tudi v drugih pokrajinah, lažnive spletne kampanje pa so privedle do napadov na pripadnike misije Monusco, je poudarila Keita.

V Kinšasi so 10. februarja izbruhnili nasilni protesti, Keita pa je obsodila tudi nasilje skupine M23 ter navedla, da številne skupine v državi izvajajo izvensodne poboje ter spolno nasilje.

Predstavnik DR Kongo je sosednjo Ruando pozval, naj neha reševati etnične spore pri njih in se umakne iz Konga. Opozoril je, da ima Ruanda dva ali tri plemena, DR Kongo pa 450. K umiku ruandskih sil je pozval tudi ameriški predstavnik v VS ZN.

Slovenija je ostro obsodila nedavne napade na osebje ZN, napad na helikopter misije Monusco in na diplomatske misije tujih držav in pozvala vlado DR Kongo, naj izvede temeljite preiskave ter kaznuje odgovorne.

»Naraščanje nasilja na vzhodu države ne ogroža le DR Kongo, ampak tudi mir in varnost širše regije Velikih jezer. Z zaskrbljenostjo spremljamo naraščanje napetosti med DR Kongo in Ruando in pozivamo obe državi k zadržanosti in reševanju sporov na mirne načine,« je dejala namestnica veleposlanika Ondina Blokar.

»Nasilje se mora končati,« je dejala in poudarila pomen spoštovanja ozemeljske celovitosti DR Kongo.

Zaradi razmer v DR Kongo se več kot osem milijonov ljudi, vključno s številnimi otroci, sooča z akutno podhranjenostjo, poudarja urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA).