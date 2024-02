Vodja tekmovanj Nogometne zveze Slovenije Danijel Žalik je že v ponedeljek ugodil prošnji vodstva Mure za preložitev tekme v Kopru, kar je prva posledica vandalskega dejanja na nedeljskem derbiju na soboški Fazaneriji, ki so ga povzročili nekateri mariborski sovražniki športa. Težko je namreč takšnim osebam reči, da so navijači, še manj ljubitelji športa. Huliganski dogodek je včeraj obsodil tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS).

»Sistematičen pristop k preprečevanju huliganstva, nasilja in nešportnega ravnanja na športnih prireditvah je nujen za ohranjanje integritete športa ter zaščito vseh udeležencev,« je k ponovnemu razmisleku in ravnanju na sistemski ravni pozval Franjo Bobinac, predsednik OKS.

Dejstvo je, da objektivno odgovornost za početje navijačev na stadionih nosijo tudi klubi, v tem primeru NK Maribor, kar jasno piše v predpisih NZS. Ker se je v Sloveniji prvič zgodilo, da tekma zaradi navijaškega incidenta ni bila končana, bo odločitev disciplinskega sodnika NZS Boštjana Jegliča še toliko bolj pod drobnogledom. Kazensko in odškodninsko odgovornost bodo morali ugotavljati organi pregona, medtem ko bo Jeglič ugotavljal vse povezano z dogodkom v okvirih, ki jih predvidevajo disciplinski predpisi NZS.

V senci nedeljskega incidenta je bila včeraj v Domžalah odigrana prva od štirih preostalih tekem 22. kroga državnega prvenstva. Junak tekme je bil z dvema goloma Tin Matić, s tremi točkami pa je ekipa iz Kidričevega na osmem mestu za točko prehitela Radomljane, za katere je v 90. minuti zadel Nino Kukovec.

»Od igralcev pričakujem enako energijo kot v nedeljo. To je najmanj, kar lahko zagotovimo svojim navijačem,« pred današnjo edino prvoligaško tekmo obljublja trener Olimpije Zoran Zeljković, ki bo lahko računal tudi na hrvaškega napadalca Ivana Durdova. V nedeljo se je z dvema goloma izkazal drugi novinec v ekipi Antonio Marin, tako da bo domžalska obramba spet na hudi preizkušnji.

»Zmožni smo veliko več, ekipa je mlada, a to v tem primeru ni izgovor, saj so vsi fantje karakterno zelo močni, in verjamem, da se bomo pobrali in začeli nizati boljše rezultate,« pa se boljšega rezultata, kot je bil v nedeljo v Rogaški Slatini, nadeja Dušan Kosić, trener Domžal.

Derbi kroga bo jutri v Ljudskem vrtu, kjer so v pričakovanju odločitve disciplinskega sodnika. Trener Ante Šimundža in njegovi varovanci se sicer sprašujejo, zakaj bi se točke z nedeljske tekme pripisale Muri, toda o tem bo, kot rečeno, odločal Jeglič. Kakor koli že, Mariborčanom v goste prihaja »vroči« Bravo, ki je v nedeljo doma igral neodločeno z vodilnimi Celjani.

»Bravo je zelo tekmovalna ekipa. Ne izbira sredstev, kako priti do točk, z dobrimi rezultati pa je pridobil tudi samozavest, ampak to velja tudi za nas. Skušali bomo vsiliti način igre, ki nasprotniku ne ustreza,« napoveduje Ante Šimundža, svoje adute pa imajo tudi Ljubljančani, ki so v gosteh že petkrat igrali neodločeno.

Na drugi jutrišnji tekmi bo vodilno Celje proti Rogaški v vlogi izrazitega favorita, toda Slatinčani so v prejšnjem krogu proti Domžalam štirikrat zatresli mrežo in osvojili vse tri točke, na prvi letošnji tekmi pa so v Stožicah z dvema doseženima goloma proti Olimpiji osvojili točko.

1. SNL, 22. krog: včeraj: Radomlje – Aluminij 1:2 (0:1, Kukovec, 90., Matić 28., 78.), danes ob 15.00: Olimpija – Domžale, jutri ob 15.00: Celje – Rogaška, ob 17.30: Maribor – Bravo, preloženo: Koper – Mura.