ZDA so po včeraj preprečile varnostnemu svetu ZN, da bi v resoluciji, ki jo je predlagala Alžirija, zahteval »takojšne humanitarno premirje« v Gazi. Za alžirski predlog resolucije je glasovalo 13 od 15 članic varnostnega sveta, tudi Slovenija. Velika Britanija se je vzdržala, proti pa so bile ZDA, ki so stalna članica, zaradi česar to avtomatično pomeni veto. Ameriška veleposlanica v varnostnem svetu Linda Thomas Greenfield je dejala, da bi resolucija, ki ne obsoja Hamasa, onemogočila diplomatska prizadevanja za premirje med Hamasom in Izraelom. Menda je Izrael od ZDA zahteval veto, ker se boji, da bi premirje omogočilo Hamasu, da prerazporedi svoje sile ter tako še naprej ostane nevaren. ZDA že ves čas od začetka vojne 7. oktobra branijo Izrael pred diplomatskimi pritiski v ZN, zlasti z vetom v varnostnem svetu, medtem ko večina drugih držav članic ZN zahteva od Izraela, da preneha ubijati civiliste. Ob tem ZDA od 7. oktobra preskrbujejo Izraelom s strelivom.

Proti ofenzivi v Rafi

ZDA so v zadnjih dneh predstavile svoj predlog resolucije, ki zahteva premirje, »takoj ko bo to mogoče«. To je vseeno korak naprej, saj je Bidnova vlada takšne pozive doslej zavračala. Korak naprej je tudi določilo, da »v sedanjih okoliščinah ne sme priti« do napovedane izraelske ofenzive v Rafi na jugu Gaze, kamor se je zateklo 1,5 milijona palestinskih beguncev iz enklave. Izraelske ministre, ki si prizadevajo za priključitev Gaze, lahko skrbi ameriški predlog, ki svari pred selitvijo civilistov v sosednje države, pri čemer je mišljen Egipt. Opozarja na resne posledice, ki bi jih to lahko imelo mir in varnost v regiji. »ZDA končno uporabljajo varnostni svet ZN za to, da pokažejo, kako ima njihovo potrpljenje ob izraelskih vojaških operacijah svoje meje,« je za francosko agencijo AFP dejal analitik Richard Gowan. 23 arabskih držav, ki so alžirski predlog resolucije sprejele za svojega, pa zahteva, da varnosti svet končno najde način, da ustavi pobijanje Palestincev v Gazi, »preden bo prepozno«.

Otroci hudo ogroženi

Izraelska vojska medtem sporoča, da nadaljuje operacije »v severnem, osrednjem in južnem delu enklave«. Od konca oktobra, ko je začela kopenske operacije proti Hamasu, je v Gazi umrlo 237 izraelskih vojakov in več kot 28.000 Palestincev.

Unicef je opozoril, da so razmere za otroke v Gazi vse hujše. 10.000 jih je umrlo v izraelskih napadih po 7. oktobru, 90 odstotkov mlajših od pet let pa je podhranjenih in podvrženih nalezljivim boleznim. Kar 70 odstotkov jih je v zadnjih dveh tednih imelo drisko. »Enklava se bo zdaj soočila z velikim naraščanjem smrti otrok,« je v ponedeljek sporočil Unicef. Tiskovna predstavnica Unicefa Tess Ingram pa je za France 24 dejala: »Pitne vode ni dovolj, tako da morajo piti nečisto, zaradi česar se širijo bolezni. Hrane ni dovolj. Na sever enklave (kjer je vsaj pol milijona Palestincev) humanitarna pomoč sploh ne pride in zelo veliko otrok bi lahko umrlo od lakote.« Otroci predstavljajo polovico prebivalcev Gaze.