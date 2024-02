Nogometni vrvež bo danes največji v Neaplju in Portu, kjer bosta potekali zadnji dve tekmi osmine finala nogometne lige prvakov. Pravi spektakel se obeta na jugu Italije, saj imata Napoli in Barcelona velike težave v državnem prvenstvu in vse misli usmerjata v Evropo.

V Neaplju so se lani veselili naslova državnih prvakov po 33 letih, letos pa jim v domačem prvenstvu nič ne gre po načrtih. V serie A zasedajo šele deveto mesto, davek pa sta plačala že dva trenerja. Novembra je moral klub zapustiti Rudy Garcia, ki je pred začetkom sezone stopil v velike čevlje Luciana Spallettija. Njegovo mesto je prevzel Walter Mazzarri. Italijan ni imel čarobne palice. Po nedeljskem remiju z Genoo (1:1) se je tudi Mazzarri moral posloviti. »Najlepša hvala za vse, Mazzari, dobrodošel, Calzona,« je v ponedeljek popoldne sporočil predsednik kluba Aurelio De Laurentiis.

V Barceloni se ne pustijo motiti

Francesco Calzona je stari znanec Napolija, saj je na jugu Italije že deloval kot pomočnik Spallettija in Maurizia Sarrija. Ker je Calzona trenutno tudi selektor slovaške izbrane vrste, se je dogovoril le za sodelovanje do konca sezone. »Spoštujemo odločitev Calzone, saj je njegov odnos do Napolija zelo čustven in je normalno, da mu želi pomagati v težkih trenutkih. Lahko pa to sproži tudi negativne odzive na Slovaškem,« so odločitev 55-letnika komentirali v Slovaški nogometni zvezi. Ali bo Francesco Calzona prerodil Napoli, bo vidno že danes, ko bo imel na stadionu Diega Armanda Maradone uglednega tekmeca iz Barcelone.

Tudi Španci imajo za seboj slabo sezono v domačem prvenstvu, kjer na tretjem mestu že za osem točk zaostajajo za večnim tekmecem Realom iz Madrida. Navijače katalonskega giganta skrbi tudi napovedan odhod trenerja Xavija po koncu sezone, a za zdaj so vse njihove misli usmerjene v današnji večer.

»Da je Napoli z novim trenerjem opravil zgolj en trening, za nas ne bo nobena olajševalna okoliščina. Ravno obratno, morda bo še težje, saj bodo še bolj motivirani,« se na težave Napolija ne ozira llkay Gündogan. Triintridesetletni Nemec se je v letošnji sezoni pridružil Kataloncem na pobudo trenerja Xavija, zato ga njegov odhod žalosti. »To na moj nastop ne bo imelo nobenega vpliva, saj so izločilne tekme v ligi prvakov nekaj, za kar živi vsak nogometaš,« dodaja trikratni asistent za zadetek Barcelone v skupinskem delu najelitnejšega evropskega nogometnega tekmovanja. Spodbudna novica za Xavija je, da sta z moštvom na jug Italije potovala tudi Joao Felix in Sergi Roberto, ki se vračata po poškodbi. Zgodovina dvobojev je na strani gostov, saj na štirih medsebojnih tekmah v evropskih tekmovanjih ne poznajo poraza. Barcelona je do sedaj dvakrat zmagala, dve tekmi pa sta se končali brez zmagovalca.

Porto se ne bo ustrašil Arsenala

​Na Portugalskem bo Porto gostil Arsenal. Domačini so, kljub temu da v prvenstvu zasedajo šele tretje mesto, polni samozavesti. Navijači se še kako dobro spominjajo prve tekme osmine finala leta 2010, ko je bil Porto doma boljši od Arsenala. Na splošno imajo proti Arsenalu na domačem stadionu odličen izkupiček, dobili so dve od treh tekem in ne poznajo poraza. Še bolj jim gre na roko statistika Arsenala na prvih tekmah izločilnih bojev v Evropi. Topničarji na tovrstnih tekmah slasti zmage niso okusili že sedemkrat zapored. Prav tako so izpadli v zadnjih sedmih osminah finala lige prvakov. Nazadnje so napredovali ravno leta 2010, ko so na domačem terenu izdatno premagali Porto.

»Naredili smo nekoliko daljšo videoanalizo. Arsenal ima odlično tehnično podkovane nogometaše. Mi moramo biti zelo odločni v vsakem trenutku tekme in se boriti. Edini pozitivni izkupiček na domačem stadionu bi bila zmaga,« je poln dobre volje trener Porta Sergio Conceicao. »Arsenal je zelo napadalna ekipa, a ima svoje slabosti. Letos se v ligi prvakov še niso pomerili s tekmecem, kot je Porto, in zagotovo bodo imeli težave,« je svojega trenerja dopolnil domači vratar Diogo Costa.

Varovanci Mikela Artete se za besede tekmecev ne menijo. Enostavno uživajo na svojem popotovanju v ligi prvakov, svojem prvem po letu 2016. »Če bi nam kdo pred začetkom sezone ponudil, da bomo prvi v svoji skupini lige prvakov, bi to sprejeli. Ampak sedaj so tu nove tekme in mi smo pripravljeni,« je dejal Mikel Arteta, ki s svojimi varovanci odlično tekmuje tudi v angleškem domačem prvenstvu.

*** Da je Napoli z novim trenerjem opravil zgolj en trening, za nas ne bo nobena olajševalna okoliščina. Ravno obratno, morda bo še težje, saj bodo še bolj motivirani. llkay Gündogan, nogometaš Barcelone