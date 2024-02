Župani podprli predlog optimizirane trase

Župani posavske, savinjske, dolenjske in zasavske regije so v Laškem podpisali sporazum o skupnem in usklajenem zastopanju interesov za dokončanje srednjega dela tretje razvojne osi, ker si želijo biti aktivno vključeni v projekt in na tekočem s časovnico, ki se vsako leto bolj odmika.