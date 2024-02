Kosmačeva hiša za občino nepomembna

Hiša, v kateri je Ciril Kosmač prebival skoraj četrt stoletja in vse do svoje smrti, ima status kulturnega spomenika. Do nedavnega jo je upravljala Mestna knjižnica Piran. Ko ni več vedela, kaj bi s hišo počela, jo je namenila turistični dejavnosti. Sedaj jo bo občina prodala.