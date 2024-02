Zmagoviti južnokorejski glasovi so bili danes zjutraj po srednjeevropskem času, ko so slovenski namiznoteniški igralci v Busanu na ekipnem svetovnem prvenstvu dosegli še četrto zmago ter se uvrstili v osmino finala, veseli. Toda v boju za ekipno olimpijsko vozovnico, ki bi Sloveniji letos v Parizu na drugih igrah zapored omogočila, da bi na največje prvenstvo odpotovala s štirimi igralci, malce preveč zadržani. »Vsak trenutek se bomo zbrali in odšli v restavracijo na pozno kosilo ali zgodnjo večerjo. Dovolj imamo vsak dan enakega cateringa v dvorani. Na prvi pogled so losos, rakci, piščanec in vse drugo videti mikavno. Na krožniku ugotoviš, da je hrana v najboljšem primeru mlačna, vsak dan enaka, zato se je preprosto prenaješ. Kot zmagovalci skupine smo si zaslužili konkreten obrok. Fante bom peljala v bližnjo restavracijo, kjer imajo pice, testenine in stejke,« nam je ozadje zgodbe srečnih, a lačnih glasov pojasnila slovenska namiznoteniška selektorica Andreja Ojsteršek Urh.

Špagetov aglio e olio, kot jih menda sama izvrstno pripravi, a jo zadovoljijo v redko kateri evropski restavraciji, sicer slovenska selektorica ni pričakovala, je pa dobro vedela, kako razbremeniti in razveseliti štiri slovenske mušketirje. »Zmazal bom pico,« je zatrdil prvi slovenski lopar Darko Jorgić. »Drugega kot pica ne pride v poštev,« je bila odločna številka dve Deni Kožul. »Pica mi sicer diši, a dobremu stejku se bom težko uprl,« je dodala številka tri, v Busanu dodana vrednost slovenske reprezentance, Peter Hribar.

Rotacij praktično ni

Andreja Ojsteršek Urh je podoživela boje v sedmi od osmih skupin s po petimi reprezentancami v Južni Koreji, ki so Sloveniji zagotovili ponovitev uspeha z zadnjega prvenstva. »V Južni Koreji so nas vrgli v ogenj, iz katerega smo se morali rešiti. Pot je bila na začetku trnova. Proti Singapurju si zaslužita pohvale Darko, ki je upravičil pričakovanja ter z borbeno igro premagal neugodna tekmeca, ter predvsem Peter. Hribar je dobil eno najpomembnejših tekem v karieri ter poskrbel za zmagoviti začetek. Kožul je bil na omenjenem dvoboju v krču, udarce je zaključeval prehitro. V nadaljevanju prvenstva se je sprostil, premagal 80. in 37. igralca s svetovne lestvice ter dokazal, da je odličen igralec,« je pojasnjevala Andreja Ojsteršek Urh. Razlagala nam je še, kako nespecifične so razmere v Južni Koreji predvsem za evropske igralce. Hrastničanka pravi, da žogice znamke Butterfly in mize znamke DHS v kombinaciji uničijo vse rotacije, zato so najuspešnejši igralci tisti, ki znajo menjati ritem. V tem primeru njihovi tekmeci udarjajo žogice z robovi. »Ko denimo Jorgić izvede udarec, kot zna, mu ga praviloma ne vrne noben igralec na svetu. V Busanu pa mu takšne udarce prevzemajo celo slabše uvrščeni igralci na svetovni lestvici, kot je to dane storil Malezijec, ko smo se vsi le čudili,« je razmere ponazorila nekdanja vrhunska igralka.

»Z zmago v drugem dvoboju proti Braziliji smo naredili levji delež na poti do uvrstitve v osmino finala. Dobili smo trdnega Kožula, vse boljšega Jorgića in samozavestnega Hribarja. Postali smo ekipa, proti kateri se je denimo Kanada predala vnaprej, saj v moštvo ni postavila svojega najboljšega igralca. Z dvema gladkima zmagama smo poskrbeli, da nismo preveč utrujeni ter da se bomo lahko v miru pripravili na dvoboj osmine finala,« je bila ponosna Andreja Ojsteršek Urh.

Jorgić: Gremo po četrtfinale

V nadaljevanju so dobili besedo glavni trije slovenski igralci, ki v reprezentanco uvajajo novinca Brina Petrovskega. Najstnik si pri 17 letih pridobiva dragocene izkušnje in zmagovito miselnost. »Želeli smo si prvega mesta v skupini in neposredne uvrstitve v osmino finala. Na prehojeno pot smo lahko ponosni. Po drugi strani se zavedamo, da se prvenstvo šele začenja. Čaka nas dvoboj, ki nas bo v primeru zmage popeljal na olimpijske igre. In v četrtfinale svetovnega prvenstva. Če bomo znali vsi trije še dvigniti igralski nivo, nam podvig lahko uspe,« meni vodja slovenske reprezentance Darko Jorgić.

»Če pravi selektorica, da imam še nekaj rezerve, ko premagujem igralce znotraj najboljše svetovne petdeseterice, je to slišati lepo. Sicer se mi zdi, da smo v Južni Koreji že dva meseca, a bomo še malce zdržali. Doživljamo lepe trenutke športne poti. Želimo si jih rezultatsko še nadgraditi,« je odločen Deni Kožul. »Posamična zmaga proti Singapurju je s stališča pomembnosti moja največja v karieri. Še posebej sem ponosen, ker sem jo dosegel v slovenskem dresu. Igramo drug za drugega, se bodrimo in borimo ter smo zaenkrat zelo uspešni,« je pojasnil Peter Hribar ter na vprašanje, kje se skrivajo glavni razlogi za rezultatski napredek, odgovoril: »Konec jeseni sem v Saarbrücknu s trenerjem Jožetom Urhom malce spremenil tehniko. Začel sem bolje vračati servise, kar mi je omogočilo, da sem prišel do več izmenjav udarcev s tekmeci, kar mi pred tem ni uspevalo. V takšni igri pa sem bolj samozavesten in odločen.« x

Slovenija na poti do osmine finala Skupina 7, 1. krog: Slovenija – Singapur 3:1; Jorgić – Quek 3:1 (11, -8, 13, 7), Kožul – Yew En Koen 0:3 (-13, -7, -6), Hribar – Zhe Yu Clarence Chew 3:1 (12, 9, -6, 6), Jorgić – Yew En Koen 3:1 (7, 9, -7, 9), 2. krog: Slovenija – Brazilija 3:1; Kožul – Ishiy 3:2 (-12, 4, 4, -6, 6), Jorgić – Guillherme 3:0 (4, 9, 4), Hribar – Ishida 2:3 (-5, 4, -6, 8, -8), Jorgić – Ishiy 3:0 (8, 8, 5), 3. krog: Slovenija – Kanada 3:0; Jorgić – S. Martin 3:0 (4, 4, 3), Kožul – Ly 3:1 (-9, 9, 8, 6), Hribar – M. Martin 3:0 (10, 4, 7), 4. krog: Slovenija – Malezija 3:0; Jorgić – Qi Shen Wong 3:2 (9, -10, 2, -9, 4), Kožul – Choong 3:0 (6, 11, 6), Hribar – Che Feng Leong 3:0 (3, 6, 8). Vrstni red: 1. Slovenija (4 zmage in 0 porazov), 2. Singapur (3:1), 3. Brazilija (2:2), 4. Kanada (1:3), 5. Malezija (0:4). Kot zmagovalke osmih skupin so se poleg Slovenije neposredno v osmino finala uvrstile še Kitajska, Nemčija, Južna Koreja, Francija, Japonska, Švedska in Portugalska. Vseh osem reprezentanc je imelo v skupinskem delu maksimalni izkupiček.