Dobrih pet mesecev je minilo, odkar je slovenska košarkarska reprezentanca zaključila nastope na svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojila končno sedmo mesto. Uvrstitev je bila glede na poškodbi Eda Murića in Vlatka Čančarja, zaradi katerih sta izpustila košarkarski mundial, solidna, a brez presežka. Kljub temu je selektor Aleksander Sekulić dobil podporo vodstva Košarkarske zveze Slovenije in nov dveletni mandat, v katerem bo poskušal izbrano vrsto popeljati na evropsko prvenstvo prihodnje leto, vmes pa tudi na druge olimpijske igre, ki bodo poleti v Parizu. Še pred julijskimi kvalifikacijami za igre pod petimi krogi, ko bodo v Atenah nasprotniki sprva Hrvaška in Nova Zelandija, nato pa Grčija, Dominikanska republika ali Egipt, čakata Slovenijo prvi kvalifikacijski tekmi za prvenstvo stare celine, ko bosta v Kopru nasprotnika v četrtek Ukrajina in v nedeljo Izrael (v skupini A je še Portugalska). Ker ob dogovoru med Evropsko košarkarsko zvezo Fiba Europe in evroligo lahko to pot v kvalifikacijah igrajo tudi košarkarji z najmočnejšega evropskega košarkarskega tekmovanja, bo predvsem Izrael precej bolj zahteven tekmec, kot bi bil sicer.

Brez Daliborja Damjanovića

Aleksander Sekulić je s tokratnim izborom igralcev presenetil, saj sta zunaj trinajsterice ostala košarkarja Cedevite Olimpije Zoran Dragić in Gregor Glas. Ker pred tekmama z Ukrajino in Izraelom ne bo veliko časa za uigravanje, bi bilo logično in pričakovano, da se bo selektor oprl na posameznike, ki so bili del izbrane vrste na svetovnem prvenstvu, saj že poznajo njegov sistem dela in taktične zamisli. »Pred tekmami v kvalifikacijah nimamo veliko časa za delo, da bi igralce spravili v formo. Zato vedno izberem tiste, ki so v najboljšem ritmu in od katerih lahko tudi največ dobim. Da bi izbiral po kakšnem drugem merilu? Kakšnem pa? Naše vodilo je bilo, da zberemo najboljšo reprezentanco, ki bo lahko proti močnima ekipama Ukrajine in Izraela krenila po zmago. V ozadju ni nobenih drugih meril, le trenutna pripravljenost,« je pojasnil Aleksander Sekulić. Zanimivo ob tem je, da sta ravno Glas in Dragić na minulem zaključnem pokalnem turnirju odigrala pomembno vlogo pri končnem zmagoslavju Cedevite Olimpije. Glas od odhoda Simoneja Pianigianija vse bolj pridobiva samozavest, medtem ko je Dragić v pogonu že od novega leta, ko je namesto Italijana prišel Zoran Martić. Je pa na seznamu denimo Žiga Samar, ki je po poškodbi prvo tekmo odigral pred nekaj dnevi, potem ko je bil odsoten vse od 26. novembra. »S Samarjem sva bila ves čas v stiku. V zadnjem obdobju je bil v trenažnem procesu, odigral je tudi tekmo za Albo. Ob tem pa je treba dodati, da na mestu organizatorja igre niti nimamo veliko izbire,« je dodal selektor.

Sprememba je tudi v strokovnem štabu, kjer med pomočniki ni več Daliborja Damjanovića. Sekulić je bil pri tem skrivnosten in ni znal pojasniti, ali gre za trajno odločitev. »Ne moremo pričakovati, da bodo reprezentanci vedno vsi na voljo. Odločili smo se, da nekoliko okrnimo štab. Verjamem, da smo lahko tudi v takšni zasedbi uspešni. Ne vem, ali bo tako tudi ostalo. Zaenkrat razmišljam samo o prihajajočih dveh tekmah in o tem, kako ju dobiti. Potem pa bomo gledali naprej. Damjanović je ravno dobro prišel k madžarskemu Kaposvarju in spreobrnil potek njihove sezone. Tudi njemu ne bi bilo najlažje, da skače sem in nato nazaj tja,« je razpredal Sekulić. Od naturaliziranih igralcev je tokrat na seznamu Mike Tobey, ki pa pri Crveni zvezdi ne igra veliko. V dobri formi ni niti Jordan Morgan, ki je bil del izbrane vrste lani, a nato ni potoval na svetovno prvenstvo. Ko smo pri Dnevniku selektorja povprašali, ali za poletje razmišlja o novi tuji okrepitvi, se je sumljivo nasmejal. »Možno je vse. A zaenkrat o novi naturalizaciji nismo resneje razmišljali. Veliko bo odvisno od načrtov in pripravljenosti Tobeyja. Kot kaže, bi bil rad zraven. A mi moramo imeti zagotovila, saj bodo olimpijske kvalifikacije za nas sila pomembne.«

Prepelič si želi prvega mesta v skupini

Eden tistih, na katere bo Sekulić proti Ukrajini in Izraelu najbolj računal, bo Klemen Prepelič. Enaintridesetletni Bistričan je bil na začetku sezone brez delodajalca, nato se je za kratek čas pridružil Cedeviti Olimpiji, kjer je izstopal in hitro dobil ponudbo turškega Galatasaraya, pri katerem se počuti odlično. »Rezultati niso ravno najboljši, zato je tudi prišlo do menjave trenerja. Po drugi strani pa sem se pri Galatasarayu odlično znašel. Klub je vrhunski. Vsi vemo, kaj pomeni Galatasaray v svetu športa. Organizacija kluba je na evroligaški ravni in res nimam niti ene pripombe. Sem odlično pripravljen, po lanski malo slabši sezoni sem bil željan košarke. S potekom stvari pri Olimpiji in zdaj pri Galatasarayu sem zelo zadovoljen,« je misli strnil Klemen Prepelič.

Pred obračunoma z Ukrajino in Izraelom se košarkar, ki je v karieri nosil tudi dres slovitega Reala Madrida, dobro zaveda, da pred njim in soigralci nista lahki nalogi. A kot vedno ostaja optimističen in samozavesten, zato pričakuje pred domačimi navijači v Kopru zmagi, s katerima bi si Slovenija že na široko odprla vrata evropskega prvenstva. »Prvi in edini cilj je uvrstitev na evropsko prvenstvo. Zavedamo pa se kakovosti, ki jo premoremo, zato si želimo tudi prvega mesta v kvalifikacijski skupini. Manjkajo nam Dončić, Čančar, Murić ter še kdo, a kljub temu imamo močno ekipo. Izgovorov, da se ne bi uspešno postavili po robu Ukrajini in Izraelu, tako ni,« je odločen Prepelič. Dodaja, da s soigralci premorejo tudi prepotrebne izkušnje. »V prvih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo smo se opekli, nato pa popravili določene stvari in se uvrstili na naslednji košarkarski mundial. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo so vseeno nekoliko lažje, a to niti ni pomembno. Pomembno je, da smo vsi pripravljeni na boj in v dobri formi.«

