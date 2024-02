V Samostanski ulici v Kamniku sta konec julija 2020 zagorela dva avtomobila. Najprej renault scenic, dve noči pozneje pa citroën C3. Strokovnjaki niso podvomili, da sta bila požara podtaknjena, policija in tožilstvo pa sta krivdo pripisala domačinu Jakobu Herzogu. Obtožen je bil dveh povzročitev splošne nevarnosti, ker je s požigoma ogrozil tudi življenje ljudi v bližnji večstanovanjski hiši. Samo zelo hitremu posredovanju gasilcev se gre namreč zahvaliti, da se vse skupaj ni končalo s hujšimi posledicami. Da je 24-letnik kriv, je včeraj odločila tudi ljubljanska sodnica Polona Kukovec, za vsako kaznivo dejanje mu je prisodila poldrugo leto zapora. Potem mu je prištela še trimesečno kazen zaradi grožnje (za katero je bil obsojen predlani in jo je že prestal) in preklicala v preteklosti izrečeno pogojno obsodbo zaradi lahke telesne poškodbe, ter mu za končno kazen določila tri leta in deset mesecev zapora. A sodba še ni pravnomočna.

Herzogu so zaradi tega enkrat že sodili. Takrat je bil oproščen zaradi pomanjkanja dokazov, a je bila sodba na višjem sodišču razveljavljena. Zanimivo je, da je obtožba v začetku vsebovala še en očitek, in sicer da naj bi v Samostanski ulici zanetil ogenj tudi na porsche macanu. Zgodilo naj bi se isto leto avgusta, avto je bil uničen v celoti, njegov lastnik pa oškodovan za skoraj 40.000 evrov. Toda ker je zavarovalnica kasneje predlog za pregon umaknila, je obtožbo v tem delu umaknilo tudi tožilstvo. Kljub temu je včeraj sodnica med obrazložitvijo sodbe omenila tudi ta požar. Izrazila je prepričanje, da ga je prav tako zanetil Herzog, češ da je pustil sledi in so ga posnele nadzorne kamere. Čeprav zaradi tega ne more biti obsojen, pa gre za dokaz, da je kaj takega sposoben storiti in tudi na kakšen način. Kot pospeševalec za gorenje je uporabil dezinfenkcijsko sredstvo, kar se je zgodilo tudi v primeru renaulta in citroëna.

Priči ponujal denar

Za obtoženca je bilo najbolj obremenjujoče začetno pričanje najboljše prijateljice njegovega takratnega dekleta. Slišala ga je, ko je priznal, da je zažgal avtomobila in pred tem v začetku meseca tudi smetnjake. Potrdila je tudi, da so ogenj skupaj opazovali in da ga je sama celo posnela. Na prvem sojenju pa je to izjavo zanikala. Vabili so jo tudi na drugo sojenje, vendar je tokrat pričanje odklonila, češ da bi se z njim spravila v sramoto. Tožilka Alenka Razpet je včeraj v končnem govoru zatrdila, da si je premislila zaradi strahu pred Herzogovim maščevanjem, zagovornik Gorazd Trunkl pa, da je sprva lagala, potem pa le povedala resnico. Sodnica se je strinjala s tožilko, da so bili krivi Herzogovi pritiski. Prek posrednika naj bi dekletu celo ponudil 5000 evrov, če bi odstopila od pričanja, zaradi česar je tožilstvo naknadno zoper njega sprožilo tudi kazenski postopek zaradi vplivanja na pričo. »Do nje je bil v preteklosti že fizično nasilen. V tem postopku pa se je pokazalo njegovo slabo obvladovanje jeze, impulzivnost, nasilna narava... Vse to so okoliščine, ki so vplivale na pričo,« je izjavila sodnica.

Herzoga na obravnavo in razglasitev sodbe ni bilo. Ne prvič, že pred časom je povedal, da ga postopek preveč vznemirja. Čeprav je zagovornik prosil, da ga oprostijo plačila sodnega postopka, ga je sodnica zavrnila. Dejala je, da je zaposlen in da bo glede na avtomobile, ki jih je navedel kot svoje premoženje, stroške zmogel poravnati. Plačati bo moral tudi škodo, ki so jo uveljavljali lastnika avtomobila (6000 in 1200 evrov) in zavarovalnica (10.700 evrov za škodo na stavbi).