Hrvaški vinski turizem postaja vse pomembnejši, za kar so zaslužni predvsem hrvaški vinarji. Ustvarjajo vedno boljša vina, ki jih zares ni malo. Ne pridelujejo jih samo iz znanih mednarodnih sort, ampak tudi iz avtohtonih, ki v Evropi in svetu zbujajo vedno več pozornosti. To dokazujejo številna priznanja in nagrade, s katerimi se lahko pohvalijo hrvaški vinarji.

Ko se združita dobra hrana in vrhunsko vino

Zadar Wine Festival bo popestril dogajanje v Zadru že osmo leto zapored. Zadnji vikend v februarju boste lahko pokusili več kot 700 različnih vin. Priljubljen vinski dogodek bo potekal v petek, 23. februarja, in soboto, 24. februarja, med 14. in 20. uro v dvorani športnega centra na Višnjiku, ob katerem je večje brezplačno parkirišče. Ker mora vrhunsko vino spremljati tudi dobra hrana, bodo brbončice obiskovalcev z ulično hrano razvajali znani hrvaški kuharski mojstri. Medtem ko boste raziskovali raznolik svet vin in uživali v dobri hrani, bodo za prav posebno doživetje poskrbeli priznani hrvaški glasbeniki. V sklopu dogodka so organizirane še zanimive in izobraževalne vinske delavnice.

Raziščite Zadar in okolico

Po obisku festivala si privoščite podaljšani vikend v Zadru. Mestu z izjemno bogato kulturo in zgodovino pa tudi številnimi znamenitostmi, ki privablja turiste z vsega sveta. Ulice, trgi, riva, cerkve in spomeniška dediščina razkrivajo antiko na vsakem koraku, v mestu pa je tudi veliko sodobnih arhitekturnih dosežkov. Najbolj znane so prve morske orgle na svetu. Stopnice, ki se spustijo v morje in igrajo edinstveno melodijo Jadranskega morja. Vsakič ko se valovi dotaknejo obale, morske orgle oddajo očarljiv zvok, ki navduši vsakogar. V Zadru vas bodo navdušile tudi čudovite plaže, pristne dalmatinske konobe, številne kolesarske poti in možnosti za zanimive aktivnosti, primerne za vse generacije. Mnogi celo pravijo, da je Zadar mesto z najlepšim sončnim zahodom na svetu, ki ga vsaj enkrat v življenju morate videti in doživeti.

Poleg Zadra je zanimiva njegova okolica, ki jo je vredno raziskati. Na Pag, otok sira, kamna in burje, se lahko odpravite kar s kolesom ali peš. Le 25 minut vožnje s trajektom iz Zadra pa je otok Ugljan, ki slovi po kar 2000-letni tradiciji pridelave oljčnega olja. V bližini je tudi riviera Nin, znana kot izjemno romantična točka, ki je hkrati raj za jadralno deskanje in kajtanje. Ko boste raziskovali zadrsko županijo, bodite pripravljeni na veličastno podobo Velebita. Tik pod goro je riviera Paklenica s kristalno čistim morjem, naravnimi prodnatimi plažami in veličastnimi kanjoni.