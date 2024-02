Na zeliščnem vrtu in družinski kmetiji Majnika se Katja Temnik in njena mama Majda že več kot deset let ukvarjata z ekološko in biodinamično pridelavo zelišč in kalčkov. »Dandanes se hrana ne prideluje, temveč proizvaja,« pravi Katja. »Industrijsko pridelana in procesirana hrana je med drugim eden najpomembnejših vzrokov za pojav sodobnih alergij in intoleranc ter vrste drugih bolezni. Množično industrijsko kmetijstvo onesnažuje zemljo in vodo ter s podeželja izriva majhne in srednje velike kmetije, ki so skozi stoletja skrbele za obdelano zemljo in življenje na podeželju.« Bile so samooskrbne, ohranjale so svoja semena, avtohtone kmetijske rastline in drevesne vrste ter živalske pasme.

V Majniki z biodinamičnim kmetijstvom pospešujejo rodovitnost prsti, širijo biotsko pestrost in pridelujejo živo visokokakovostno hrano. Njihovi izdelki ne vsebujejo nobene umetne arome, dodatkov, stimulansov in ojačevalcev okusov. Za njihovo kakovost jamči tudi znak demeter, ki ga lahko pridobijo le živila najvišje kakovosti. Z dogodki, kot so od aprila do oktobra organizirani ogledi zeliščnih vrtov Majnika v Žičah in Zajcklošter v bližnji Žički kartuziji, katerega uradni skrbniki so postali lani, ter socialnimi projekti, raznimi delavnicami in izobraževanji ozaveščajo javnost o pomenu zdrave lokalno pridelane hrane. Glavni poudarek njihovega dela je torej na odnosih – odnosu do življenja v zemlji, življenja rastlin, življenja živali in življenja ljudi.

Ubrano iz osrčja narave

Iz zelišč, ki jih pridelajo, pripravijo kalčke, zeliščno sol, zeliščne čaje, v zadnjem času pa še hidrolate, macerate in tinkture. Najdete jih v večjih nakupovalnih centrih, specializiranih trgovinah in na majnika.si.

Mešani kalčki – iz alfalfe/lucerne, redkve, brokolija in rdečega zelja – krepijo naravno odpornost in imajo veliko hranilno vrednost. Naročiti jih je mogoče od oktobra do konca maja. Njihova kuhinjska zeliščna sol z nerafinirano piransko soljo vsebuje več kot 20 rastlin, posebnost te soli premium pa je korenina svetlobe. Hidrolatov, to je parnih destilatov cvetov in listov, ne uporabljajo le za nego kože ali lasišča, osvežitev prostorov, ampak tudi za podporo zdravja. Na primer hidrolat lovorja čisti in uravnava limfni sistem. Deluje proti parazitom, virusom, glivicam in bakterijam, deluje protivnetno in protibolečinsko, tudi proti splošni utrujenosti, ugodno vpliva na srce, dihala itd. Podobno podporo zdravju ponujajo alkoholni izvlečki zdravilnih zelišč – tinkture. V Majniki pripravljajo tinkture sladkega pelina, ameriškega slamnika, rožnega korena in koprive. Tinktura ameriškega slamnike uravnava delovanje imunskega sistema, deluje protivirusno in protivnetno.

Kako do svojega zeliščnega vrta Želite Majdo in Katjo Temnik iz Zeliščnega vrta Majnika spoznati v živo in se udeležiti izobraževalnih delavnic o tem, kako zasnovati in zasaditi lasten zeliščni vrt? Vabljeni v petek, 23. februarja, ob 15.30 v Zeliščni vrt Majnika (Žiče 66a, 3215 Loče) na delavnico sejanja, na kateri boste spoznali, kako pripraviti pogoje za učinkovito sejanje in kalitev z zdravimi domačimi semeni. Marca bo delavnica o presajanju, aprila pa dvodnevna delavnica o zasaditvi. »Najboljša hrana za nas je tista, ki si jo pridelamo sami. Posaditev lastne zelenjave in začimb, ki jih lahko vzgojimo še na tako majhnem koščku zemlje, je neprecenljiva. V prihodnje bomo namreč vse bolj in bolj občutili, da žanjemo tisto, kar posejemo, in da le tako resnično vemo, kaj vnašamo v svoje telo.« Prijava in več informacij o Majnikinih delavnicah in izdelkih najdete na www.majnika.si.