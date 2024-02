Vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani Boštjan Šefic je povedal, da so bili pogovori zelo izčrpni in brez posebnosti. »Občani in njihovi družinski člani so imeli številna vprašanja, na katera smo jim tudi odgovorili, na bolj specifična vprašanja pa jim bodo naknadno poslali dodatne informacije.« Ocenil je še, da večjih nasprotovanj ni bilo, popoldne pa pričakuje tudi lastnike, ki bodo imeli malo drugačno mnenje.

O tem, da se tudi v Braslovčah vsi ljudje ne strinjajo s preselitvijo, je Šefic povedal: »Tudi v nekaterih drugih občinah so bili posamezniki, ki so imeli zadržke do preselitve, tako da je to popolnoma normalen proces in tukaj ne vidim nobenega problema.«

Strokovna mnenja bi morala biti končana marca ali prve dni aprila. Mnenja bodo pripravili v paketih, ko bo posamezni paket potrjen, bo šel v javno razgrnitev. Nato bodo morali pristojni odgovoriti na postavljena vprašanja in pripombe. Če bodo vsi deležniki svoje delo opravili tako, kot je treba, in v zastavljenih rokih, Šefic pričakuje razgrnitve na vladi konec aprila ali v začetku maja. Potem bodo sledile cenitve, nekatere morda že aprila. Podpisovanje pogodb z lastniki s seznama za preselitev nato pričakuje junija oziroma julija.