V vezenino vloženih več sto ur dela

V Menačenkovi domačiji bo še vse do sredine marca na ogled razstava vezenih del lokalnih vezilj. Članice dveh neformalnih skupin za izdelavo vezenin, ki se enkrat na teden družijo v prostorih Krajevne skupnosti Venclja Perka Domžale, so izvezle mnogo vezov na različnih izdelkih in ustvarile pisane vezenine z značilnimi slovenskimi motivi.