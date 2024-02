»Ne bomo sprejeli takšnih zahtev,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Kot je pojasnil, to razumejo kot vmešavanje v notranje zadeve. Peskov je zavrnil kot neutemeljene tudi obtožbe vdove oporečnika Julije Navalne, da je njenega moža ubil ruski predsednik Vladimir Putin. Navalna je v ponedeljek objavila posnetek, v katerem dejala, da je Putin ubil njenega moža, ob tem je napovedala, da bo nadaljevala njegovo delo. Srečala se je tudi z zunanjimi ministri članic Evropske unije. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po srečanju z Navalno sporočil, da bosta Putin in njegov režim odgovarjala za smrt Alekseja Navalnega. Zvrstili so se tudi pozivi k mednarodni preiskavi.

Juliji Navalni so medtem suspendirali račun na omrežju X zaradi, kot piše v kratki obrazložitvi, kršenja pravil.

Tiralica za Olegom Navalnim

Za Aleksejevim bratom Olegom so izdali tiralico, ruske državne medije povzema Sky News. Proti njemu so sprožili nov kazenski postopek, potem ko so ja leta 2021 obsodili na leto zapora zaradi kršenja covidnih pravil, ker je pozival na protestne shode v podporo bratu.

