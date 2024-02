Eksplozija močnega pirotehničnega izdelka, ki je odjeknil na nogometni tekmi med Muro in Mariborom in je poškodoval pet nogometašev, člana strokovnega štaba Mure in otroka, ki je opravljal delo pobiralca žog, še vedno močno odmeva po Sloveniji. Nogometna zveza Slovenije meni, da se morajo problematike nevarnega obnašanja navijaških skupin na stadionih lotiti skupaj z vsemi vpletenimi.

Pred mikrofone so danes sedli tudi predstavniki NK Maribora. Povedali so, da jih je dogodek prizadel. Vsi, vključno z igralci, obžalujejo dogodek, pravijo, in se zavedajo, da tovrstno obnašanje ne sodi na stadione. Pri nogometnem klubu so povedali, da se stanje poškodovanih članov NK Mure izboljšuje. Vsem želijo tudi hitro okrevanje. Stanje se izboljšuje tudi Niku Kasalu, ki je moral ostati v bolnici. Tam ga je obiskal mariborski športni direktor Marko Šuler, ki je mlademu nogometašu ponudil pomoč Mariborčanov.

Pri NK Maribor so sporočili, da storilec nevarnega dejanja za zdaj ostaja neznan. Povedali so še, da niso bili organizator tekme in da nimajo dostopa do videoposnetkov, a so pripravljeni sodelovati in pomagati pri identifikaciji odgovornega. Izpostavili so še, da si želijo, da takšnega obnašanja na stadionih sploh ne bi bilo več; da so z navijači ves čas v stiku in se trudijo preprečevati izgrede. Povedali so, da so klub z največ navijači, s tem pa je večje tudi tveganje za neprimerno obnašanje posameznikov. Na vprašanje, kako konkretno vzgajajo navijače, da tovrstnih incidentov ne bi bilo, niso odgovorili. Trdijo, da bi za to potrebovali več časa, kot ga ponuja tiskovna konferenca.

Trener NK Maribor Ante Šimundža, ki je nekoč sedel tudi na klopi NK Mure, je izrazil nestrinjanje z morebitnim odvzemom točk zaradi dejanj Viol. Prepričan je, da igalci in klub niso naredili nič narobe. Trenerjeve občutke o odvzemu točk je delil tudi obrambni igralec NK Maribora Sven Karić. Je pa tudi Šimundža povedal, da bi lahko rešitve iskali na primerih iz Anglije. Tam so obsojene izgrednike med drugim prisilili, da so med tekmo sedeli v pridržanju na policijski postaji. Pripomnil je, da sam ni strokovnjak za varnost, temveč športni delavec in se na to področje sicer ne spozna. Želi pa si, da bi navijanje na tekmah potekalo »v mejah normale«.