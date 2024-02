»Že peti dan ne morem do njega. Nočejo mi predati njegovega trupla ali povedati, kje sploh je. Zato se obračam na vas, Vladimir Putin: rešitev je v vaših rokah. Dovolite mi videti sina in omogočite, da ga pokopljem kot človeka,« je v posebnem nagovoru, posnetem pred kazensko kolonijo v Sibiriji, kjer je umrl Navalni, med drugim njegova mati pozvala ruskega predsednika Putina.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes dejala, da so opravili pogovor z ruskim veleposlanikom v Ljubljani Timurjem Ejvazovom ter mu ob smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega izrazili skrb in ogorčenje. Fajonova meni, da je odgovornost za smrt na strani ruskega predsednika Putina.

Ruske oblasti so družini ruskega političnega oporečnika Alekseja Navalnega, ki je v petek umrl v sibirski kazenski koloniji, sporočile, da jim bodo truplo pokojnika izročili šele čez dva tedna. Predstavniki Navalnega so povedali, da so oblasti kot razlog za zamudo navedle kemične analize, ki da jih opravljajo. Ruske oblasti za zdaj ne razkrivajo, kje se nahaja truplo nekdanjega Putinovega političnega tekmeca. Oblasti so hkrati zatrle poizkuse, da bi kdo izbrskal lokacijo.

Nenavadno ravnanje je po svetu sprožilo sume, da ruske oblasti dostopa ne omogočajo zato, da bi prikrile pravi vzrok smrti. Tako sumi tudi žena pokojnega Julija Navalna, ki je Putina obtožila prav takšnih načrtov. Trdi, da so njenega moža v Sibiriji umorili s pomočjo živčnega strupa novičok in da sedaj čakajo, da bi sledi strupa izginile iz telesa. To bi bil sicer že drugi poizkus umora Navalnega s tem strupom. Prvič so ga z novičokom zastrupili leta 2020, a so ga podporniki tedaj pravočasno prepeljali v Nemčijo na zdravljenje.

Julija Navalna je v istem sporočilu pozvala k boju za svobodno Rusijo. Gledalce posnetka je prav tako prosila, naj se ji pridružijo ter delijo bes in sovraštvo do tistih, »ki so si drznili umoriti našo prihodnost«.

Iz Kremlja so sicer v ponedeljek sporočili, da preiskujejo vzrok smrti Navalnega, a da do zdaj še niso prišli do nobenih ugotovitev.

V Sloveniji so v spomin na Navalnega številni odložili cvetje in prižgali cvetje pred nemškim veleposlaništvom, kjer visi tudi izjava nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock. Ta pravi, da je Navalni predstavljal svobodno in demokratično Rusijo in da je zaradi tega umrl. V Moskvi se je v ponedeljek Navalnemu poklonila tudi slovenska veleposlanica v Rusiji Darja Bavdaž Kuret, ki je položila cvetje na spomenik žrtvam politične represije Moskvi.

Fajonova pozvala k izpustitvi ljudi, ki so se javno poklonili Navalnemu

Slovenija je Rusijo pozvala, naj omogoči mednarodno neodvisno preiskavo smrti Navalnega. Tanja Fajon je na skupni novinarski konferenci z jordanskim kolegom Ajmanom Safadijem, povedala, da je Slovenija Moskvo pozvala, naj poskrbi za varnost in zdravje zaprtega Navalnega, ko je bil ta še živ in prestajal kazen v Sibiriji. Slovenska zunanja ministrica je bila prav tako kritična do aretacij ljudi, ki so se v Rusiji javno poklonili pokojnemu. Pozvala je k izpustitvi teh ljudi, kot tudi vseh političnih zapornikov, ki delijo usodo Navalnega. Ob tem pa poudarila, da »za zločine ni odgovoren ruski narod«.

Državni sekretar na MZEZ Marko Štucin je pojasnil, da so pogovor z ruskim veleposlanikom opravili danes zjutraj. »Rusijo smo pozvali, da čim prej izvede neodvisno mednarodno preiskavo, ki bo razjasnila okoliščine, in tudi da izpusti vse preostale zapornike, ki so na podlagi podobnih neosnovanih obtožb zaprti po ruskih zaporih,« je povedal in dodal, da pogovori na ravni EU o morebitnih ukrepih v odziv na smrt Navalnega še potekajo. Pričakuje, da bo Slovenija podprla sankcije proti odgovornim, ki jih je v ponedeljkovi izjavi v imenu unije omenil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell.

47-letni Navalni je v petek preminil v zaporu na severu Rusije. Okoliščine še niso znane.