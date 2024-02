Ukrajinski vrhovni poveljnik Oleksandr Sirski pravi, da je ukazal umik vojske iz mesta, da bi rešil življenja vojakov.

Britanski BBC piše, da so se pojavili dokazi o vojnih zločinih ob umiku Rusov: sorodniki šestih vojakov, ki so jih našli mrtve po zavzetju mesta, trdijo, da so jih po predaji postrelili. Ukrajinske oblasti resničnost obtožb še preverjajo, Moskva jih še ni komentirala.

Novinar BBC-ja je govoril z ukrajinskimi vojaki, ki so se umaknili iz Avdijivke. Trdijo, da so poveljniki zavračali obupane prošnje svojih čet za umik, ko so jih obkolile ruske enote. Ko je končno prišel ukaz, pravijo, je bilo prepozno, saj so bili popolnoma obkoljeni.

Avdijivka na vzhodu Ukrajine (Google Maps)

Zelenski posvaril pred izredno težkimi razmerami na fronti

Ukrajinska vojska se po izgubi ključnega mesta Avdijivka sooča z izredno težkimi razmerami na celi fronti z Rusijo zaradi zamud v dobavi pomoči iz tujine, je bil v ponedeljek kritičen ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

»Razmere so izredno težke na več delih frontne črte, kjer so ruske enote zbrale največje rezerve,« je dejal Zelenski po včerajšnjem obisku bojišč na vzhodu države. Izpostavil je, da Ukrajina potrebuje topništvo, sisteme zračne obrambe in orožje daljšega dosega.

Ameriški predsednik Joe Biden je sicer konec tedna Zelenskemu zagotovil, da bo kongres ZDA odobril dodatno pomoč.

»Ne moremo govoriti o utrujenosti, saj gre za eksistenčno vojno – ne moreš biti utrujen, ko se boriš za svojo prihodnost, za svoje življenje ... za svetovni varnostni red,« pa je med obiskom Japonske dejal ukrajinski premier Denis Šmihal.