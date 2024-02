V Trbovljah zaradi ognja in dima evakuirali 30 ljudi

V Trbovljah je včeraj ob enih popoldne zagorelo v stanovanju v večstanovanjski hiši. »Z do sedaj neznanega vzroka je zagorelo v kabinetu stanovanja, kjer sta se nahajali dve starejši osebi. Slednji sta bili zaradi vdihavanja dima odpeljani v ZD Trbovlje,« so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave in dodali, da njuno življenje ni ogroženo. Policista, ki sta prva prišla na kraj, sta takoj začela z evakuacijo ljudi do prihoda gasilcev, ki so požar uspešno pogasili. Iz stavbe so pospremili 30 ljudi, med katerimi jih je še deset potrebovalo zdravniško pomoč. Zdravniki so pomagali tudi policistoma, ki sta se prav tako nadihala dima. Na policiji pojasnjujejo, da vzrok za nastanek požara še preiskujejo, o svojih ugotovitvah pa bodo obvestili tudi pristojno tožistvo.