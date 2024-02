V Dohi se je zaključilo svetovno prvenstvo v vodnih športih. Na prvenstvu je tekmovalo preko 2600 športnikov iz 204 držav. Večino kolajn so organizatorji razdelili v plavanju, od koder prihaja tudi najuspešnejša športnica prvenstva. Nova plavalna zvezda je postala komaj 19-letna Američanka Claire Curzan, ki je v Dohi blestela v hrbtni tehniki. Šele kot drugi plavalki v zgodovini ji je uspelo priti do zlatega trojčka v hrbtni tehniki, saj je svetovna prvakinja postala na 50, 100 in 200 metrov. K izjemnemu izplenu je dodala še zlato v štafeti 4 x 100 metrov mešano in srebro na 100 metrov delfin. »Predvsem sem zelo ponosna na to, kako mi je uspelo plavati na prvenstvu. Komaj čakam, kaj bo prinesla prihodnost,« je prvenstvo jedrnato ocenila prva zvezdnica Claire Curzan, ki je s trojčkom v hrbtni tehniki ponovila uspeh Avstralke Kaylee McKeown, ki ji je izjemen podvig uspel lani v Fukuoki.

Sjöström za zgodovino

Nove mejnike v plavanju je podirala legendarna Švedinja Sarah Sjöström, ki je tokrat plavala le na 50 in 100 metrov delfin ter si priborila še 13. in 14. zlato kolajno na svetovnih prvenstvih. Predvsem impresivna je na 50-metrski razdalji, saj je zmagala še šestič zapored. »Neverjetno, da mi je uspelo. Očitno resnično uživam v plavanju in se veselim preostanka poletja in nastopa v Parizu,« se je proti poletnim olimpijskim igram ozrla Sarah Sjöström.

​​Ravno olimpijske igre v Parizu so glavni razlog, da na prvenstvu ni bilo številnih plavalnih zvezdnikov, ki se pripravljajo na tekmovanje pod petimi krogi. Med njimi so navijači pogrešali tudi Američanko Katie Ledecky, ki je bila pred tem edina, ki je v eni disciplini slavila šestkrat zaporedoma. Ravno zaradi odsotnosti številnih zvezdnikov časi v plavanju niso bili rekordni. Svetovni rekord je le kot prvemu članu štafete 4 x 100 metrov mešano uspelo v prosti tehniki na 100 metrov postaviti Kitajcu Panu Zhanleju. Kitajec je na prvenstvu prav tako osvojil štiri zlate kolajne, saj je bil trikrat član zmagovalne kitajske štafete, najboljši pa je bil tudi v posamičnem nastopu na 100 metrov prosto.

Najboljša država na prvenstvu je bila ZDA z 20 kolajnami, osem je bilo zlatih. S sedmimi zlatimi sledi Kitajska, ki ima skupno 11 kolajn. Slovenija je imela na prvenstvu dva finalna nastopa. »Svetovno prvenstvo je potekalo v skladu s pričakovanji. Veseli predvsem dejstvo, da smo bili konkurenčni kljub ne optimalni pripravi,« je črto pod Doho potegnil selektor Gorazd Podržavnik.

Velik uspeh za Hrvate

Ob vseh zvezdnikih v plavanju so nase še posebno opozorili tudi vaterpolisti Hrvaške. Naši južni sosedje so prišli do svojega tretjega naslova svetovnega prvaka, ko so v finalu po streljanju petmetrovk premagali Italijo (15:13). Hrvatje so v zadnjih minutah tekme zmagali že v četrtfinalu proti Srbiji, po streljanju najstrožjih kazni pa so premagali tudi Francoze v polfinalu. Najkoristnejši igralec finala je bil s štirimi zadetki Konstantin Harkov. Bron so osvojili Španci.

»Doha se je izkazala za izjemnega prireditelja. Tekmovalci so uživali in pričarali nekaj izjemnih športnih bojev. Vse čestitke organizatorjem,« je prvenstvo v Dohi pohvalil predsednik Mednarodne plavalne zveze Husain Al-Musallam. Al-Musallam se tudi že veseli naslednjega prvenstva, ki bo naslednje leto potekalo v Singapurju.