Junakinja najmočnejših teniških turnirjev minulega konca tedna je bila prva igralka sveta Iga Šwiatek. Poljakinja je tretjič zapored osvojila turnir serije masters v Dohi. Podobni podvigi so redki, saj je nazadnje podoben podvig dosegla Serena Williams leta 2015, ko je tretjič zapored zmagala v Miamiju. Iga Šwiatek je povišala prednost na svetovni lestvici pred zmagovalko OP Avstralije Arino Sabalenka. Medtem ko najboljše igralke na svetu brusijo formo po mednarodnih turnirjih, Slovenki Kaja Juvan in Tamara Zidanšek mirujeta, kar slaba dva meseca pred ekipno tekmo leta, ko se bo Slovenija v odločilnem dvoboju za svetovno skupino pokala federacij v Bratislavi pomerila s Slovaško, ne dviguje apetitov po vnovični uvrstitvi v Sevillo.

V Dubaju se vrača Arina Sabalenka

»Ob prihodu v Doho sem čutila dodatni pritisk, ki so ga ustvarili mediji. Ves čas so me z vseh naslovov spraševali o tretjem zaporednem naslovu. V določenem trenutku sem si rekla, da bom skušala vse skupaj odmisliti ter se osredotočiti na tenis. To mi je kar dobro uspelo. Na koncu lahko povem, da sem ponosna, da mi je uspel mejnik, da imam več izkušenj ter da sem boljša igralka,« je povedala Iga Šwiatek, ki je ta teden prva nosilka na turnirju v Dubaiu, kjer je konkurenca še močnejša kot v Dohi, saj se je karavani priključila Arina Sabalenka. Belorusinja se bo danes v uvodnem krogu merila s Hrvatico Donno Vekić. Težko delo čaka tudi Igo Šwiatek, ki se bo pomerila z Američanko Sloane Stephens.

Arina Sabalenka je v Dubai pripotovala polna energije. »Ne počutim se dobro zgolj zato, ker sem v Melbournu ubranila zmago, temveč tudi zato, ker vem, da sem se odločila prav, ker sem odpovedala nastop v Dohi. Zmaga v Melbournu mi je pobrala ogromno moči. Sedaj imam spet občutek, da sem lačna tenisa. Seveda bi se rada vrnila v konkurenco s turnirsko zmago. A tudi, če jo ne bom dosegla, sem pripravljena na prepreke, ki me čakajo na poti do novih turnirskih zmag,« je na tiskovni konferenci pojasnjevala Arina Sabalenka.

De Minaur ne najde rešitve proti Sinnerju

Jannik Sinner se je po zmagi na OP Avstralije veličastno vrnil v mednarodno konkurenco ter osvojil močan turnir serije masters 500 v Rotterdamu. Južni Tirolec je na zmagoviti poti izgubil le en niz, in sicer proti izkušenemu Francozu Gaëlu Monfilsu. »Po zmagi v Melbournu se je celotna ekipa znašla pred novimi izzivi. Osvojili smo turnir za grand slam, pred vrati so bili novi turnirji. Nismo imeli veliko časa za pripravo. Turnir v Rotterdamu je pokazal, da smo delali dobro. Soočili smo se s številnimi izzivi, najpomembnejše pa je, da sem se v Rotterdamu na igrišču ves čas počutil dobro. Ponosen sem na vse, ki sodelujejo z mano, zato se jim ob tej priložnost zahvaljujem,« je po zmagi povedal Jannik Sinner. Italijan je bil v finalu s 7:5, 6:4 boljši od Alexa de Minaurja. Avstralec na dosedanjih sedmih medsebojnih dvobojih še ni okusil slasti zmage nad Jannikom Sinnerjem, ki ga je izločil tudi na prvem letošnjem grand slamu v Melbournu. De Minaur je proti Sinnerju doslej dobil le en niz.

Nepričakovan poraz je v polfinalu turnirja na pesku v Buenos Airesu doživel Carlos Alcaraz. Španec se je po vzoru prejšnje sezone odločil, da za razliko od največjih tekmecev februarja nastopi na peščenem južnoameriškem dvojčku v Buenos Airesu in Riu de Janeiru. Alcaraz je moral v polfinalu s 6:7, 3:6 priznati premoč Nicolasu Jarryju. Špancu po lanskem osvojenem Wimbledonu ne gre po načrtih, saj je julija lani v Londonu osvojil svoj zadnji turnir. Odtlej se je v finale uvrstil le še enkrat, in sicer v Cincinnatiju, kjer je v finalu priznal premoč Novaku Đokoviću. Jarry v Buenos Airesu svoje največje posamične zmage ni unovčil s turnirsko zmago, saj je moral v finalu s 3:6, 4:6 priznati premoč Argentincu Facundu Diazu Acosti. Omenimo še, da je vreme krojilo razplet na turnirju na trdi podlagi v Delray Beachu. V polfinale so se prebili štirje Američani, finale pa sta Taylor Fritz in Tommy Paul igrala šele sinoči. S 6:2 in 6:3 je zmagal Fritz.

