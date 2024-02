Operaterji številke 112 so se za stavko odločili v petek, potem ko sta sindikat ministrstva za obrambo in stavkovni odbor operaterjev centrov za obveščanje sklenila, da je odgovor vladne pogajalske skupine na stavkovne zahteve nekonsistenten in ne odraža realnih možnosti za približevanje rešitvi stavkovnih zahtev.

Za boljše delovne razmere

Kot pojasnjuje predsednik sindikata Marjan Lah, zahtevajo boljše delovne pogoje in ustrezne delovne razmere za operaterje, ki so ključni za učinkovito delovanje sistema nujne pomoči in varnost državljanov Slovenije. Sindikat zahteva tudi ureditev kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, ustrezno ureditev prazničnega dela ter enotno zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje. Lah je še pojasnil, da je operater številke 112 v primerjavi s preostalimi operaterji ves čas povezan s klicem, tudi ko tega preusmeri drugam. Operater 112 je torej tisti, ki celotno operacijo reševanja vodi in tako omogoča, da se do mesta incidenta pride v najkrajšem možnem času in brez zapletov. Primanjkuje pa jim kadra, zato so delovni pogoji posledično vse težji. »Naše stavkovne zahteve niso le boj za odpravo krivic in izboljšanje položaja operaterjev, ampak tudi boj za ljudi in njihovo varnost. Z dvigom varnosti in kakovosti storitev, ki jih nudijo operaterji, neposredno prispevamo k boljšemu in varnejšemu okolju za vse,« dodaja Lah.

Stavke ne bomo občutili

Zaposleni v vseh 13 regijskih centrih in osrednjem centru za obveščanje so včeraj stavkali na delovnem mestu. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je namreč v soboto izdal sklep, s katerim je delavcem v obveščevalnih centrih naložil zagotavljanje minimuma delovnega procesa. Za operaterje namreč skladno z zakonom o naravnih in drugih nesrečah veljajo bistvene omejitve pri izvedbi stavke. Marjan Lah ob tem zagotavlja, da bodo klici na številko 112 delovali nemoteno, in dodaja: »Za razliko od drugih ne moremo ustvarjati čakalnih vrst in svojih klicateljev na 112 prenaročiti.«

V sredo se bo stavkovni odbor znova sestal z vladno pogajalsko stranjo, do takrat pa pričakujejo konkretne predloge, ki bi lahko bili podlaga za zamrznitev ali celo prekinitev stavke. Če ustreznih predlogov ne bo, nameravajo stavko zaostriti. Tudi v tem primeru bodo poskrbeli za varnost državljank in državljanov, ki jih stavka ne bo ogrozila, zagotavljajo v sindikatu.