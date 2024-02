Za takratno državo nepojmljivo pomemben dogodek, na katerega starejše generacije vežejo lepi spomini. Mnogi, ne samo zbiralci, hranijo spominke na te »naše« olimpijske igre, pa najsi gre za uradno maskoto iger, Vučka (avtor Jože Trobec iz Kranja), vstopnice in druge tiskovine z logom iger (avtor Miroslav Antonić Roko), sličice z vžigaličnih škatlic in seveda filatelistične izdelke, od znamk in ovitkov prvega dne, do spominskih ovitkov z odtisi priložnostnih žigov!

Jugoslovanska pošta je poskrbela za dve predolimpijski seriji. Prva je izšla novembra 1982, na štirih znamkah so prikazani »turistični« motivi Sarajeva: most na Miljacki, minaret džamije z žičnico v ozadju, likovna akademija in stara ulica. Septembra 1983 je izšla redna znamka iz serije turističnih motivov z nominalo 10 dinarjev, motiv iz Sarajeva. Novembra 1983 je izšla druga predolimpijska serija, na šestih znamkah so prikazane posamezne panoge. Te znamke so tiskane v tehniki prelepega večbarvnega globokega tiska, izšel pa je tudi blok z eno znamko, tiskan v ofsetu. Dvakrat po mesec dni je bila v uporabi tudi doplačilnica, s katero so zbirali sredstva za izvedbo olimpijade.

Na dan odprtja olimpijskih iger je izšla olimpijska serija, ki na osmih znamkah prikazuje tekmovalce v olimpijskih panogah, izšla sta tudi dva bloka z eno znamko, na »srebrnem« je plamenica, za »zlatem« olimpijska bakla in njena pot po državi.

Dva meseca zatem je izšla znamka v počastitev prve jugoslovanske medalje na zimskih olimpijskih igrah, osvojil jo je Jure Košir. Ker, tako kot v večini držav, v tistem času na znamkah ni bilo dovoljeno prikazovati živečih sodobnikov (izjema so bili monarhi in predsedniki), je motiv znamke simboličen: veleslalomist in medalja.