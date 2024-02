Pred tremi leti je na velika platna prišel prvi del nove adaptacije romana Franka Herberta Dune: Peščeni planet, pod katero se je podpisal Denis Villeneuve. Kanadski režiser, znan po filmih Sicario, Ugrabljeni, Iztrebljevalec 2 in Prihod, je klasični ZF-roman iz šestdesetih zrežiral v kinospektakel z močno aktualnopolitično in okoljsko noto. Film je bil velika uspešnica, tako kritiško, prejel je šest oskarjev, kot finančno. Čeprav je v kina prišel ob robu pandemije in čeprav je za povrh po zgolj mesecu dni pristal tudi na pretočni platformi HBO Max, je v kinu zaslužil več kot 400 milijonov evrov. Drugi del, posnet za 122 milijonov dolarjev, je bil samo vprašanje časa: potem ko je lanskoletno jesensko premiero zamaknila stavka v Hollywoodu, si bomo lahko nadaljevanje zgodbe Atreidesov, Harkonnenov in Fremenov ogledali prihodnji teden. Slovenska premiera bo v sredo, 28. februarja.

Prvi film je bil dolg debelih 155 minut in je popisal polovico Herbertovega romana, zaradi česar se je tudi končal nekoliko odsekano. Drugi del, ki je s 166 minutami še nekoliko zajetnejši, bo torej neposredno nadaljeval zgodbo. Glavni junak Paul Atreides, ki je v prvem filmu nemočno opazoval, kako so Harkonneni obračunali z njegovo družino, bo skupaj s Fremeni načrtoval maščevanje zarotnikom. »Se nadaljuje« tretma, ki je sicer običajen za serije, je za film neobičajen in bolj tvegan pristop. Ni pa takšna strategija nekaj povsem novega: nekaj podobnega so si lani privoščili tudi ustvarjalci animarnega filma Spider-Man: Potovanje skozi Spider-svet. V obeh primerih kritiki nepopolne, nezaokrožene pripovedne linije filmarjem niso zamerili. Še pred tem so sicer pri Warner Borthers na takšno filmsko strukturo stavili tudi v primeru drugega in tretjega dela kultne Matrice, a je res, da sta ta dva filma v kinu izšla le nekaj mesecev narazen in ne z razmakom nekaj let, kot pri prej omenjenih.

Villeneuve je za različne ameriške medije dejal, da je sam pri sebi bistveno bolj zadovoljen s tem, kako je izpadel drugi del. »Zame je nedaljevanje veliko boljše od prvega dela. Odnosi med liki v drugem delu bistveno bolj zaživijo, kar mi pri prvem delu ni uspelo tako dobro,« je dejal za Indiewire. Prav tako je potrdil, da se že piše scenarij za tretji del, z delovnim naslovom Dune: Messiah, a da se bo v Herbertov svet vrnil le, če bo lahko še nadgradil drugi film, saj se ne želi ujeti v kalup samoumevnega snemanja nadaljevanj. Dodajmo, da je v produkciji za HBO Max tudi serija Dune: Prophecy, ki bo služila kot predzgodba filmu. V drugem delu filma Dune sta se sicer že tako zvezdniški igralski zasedbi (Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista), priključila še Florence Pugh (Oppenheimer) in Austin Butler (Elvis). Odzivi po prvih predpremiernih projekcijah filma, ki jih je zaradi očitnih promocijskih razlogov treba vzeti nekoliko z rezervo, so sicer praktično brez izjeme pozitivni.