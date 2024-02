Vlada zdravnikom odredila delo!

Vlada je včeraj mladim zdravnikom odredila, naj se vrnejo na delo. Kot je znano, so mladi zdravniki protestirali, ker trdijo, da želi vlada uveljaviti »socialistični zdravstveni sistem« po vzoru Kube, ki bi ogrozil njihove plače in ugled v družbi. Vlada je namreč napovedala reforme zdravstva, saj primanjkuje družinskih zdravnikov, ljudje pa so naveličani dolgih čakalnih vrst.