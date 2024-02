»Ciljali smo skladišča orožja Hezbolaha v bližini Sidona kot odgovor na eksplozijo sovražnikovega drona, katerega razbitine smo danes našli v bližini območja Tiberij. Na napade Hezbolaha bomo še naprej odločno odgovarjali,« je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske. Napade na mesto Gazijeh, ki se sicer nahaja le pet kilometrov od Sidona, je potrdila tudi libanonska tiskovna agencija NNA, ki je poročala, da so na kraj napada že prispeli reševalci.

BREAKING: Israel is intensely bombing South Lebanon right now, deliberately targeting civilian areas. This isn’t victim behavior. It’s terrorism.pic.twitter.com/7haNTOnh1r