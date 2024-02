Italijo še vedno pretresa posilstvo 13-letne deklice, ki naj bi ga zagrešila skupina egiptovskih migrantov, starih od 15 do 19 let. Napad, ki se je zgodil v javnem parku v obalnem mestu Catania na vzhodu Sicilije, je razburil javnost, skrajni politični desnici pa dal nov povod, da zahteva prepoved vstopa migrantov v državo.

Deklica se je s svojim 17-letnim fantom 30. januarja okoli 19.30 sprehajala po parku Villa Bellini, ko jima je pot prekrižala skupina neznancev. Na javnem stranišču naj bi fanta pretepli, potem pa prisilili, da je gledal, kako najmanj dva od njih posiljujeta njegovo dekle. »Odvlekli so naju na stranišče. Tam ni bilo nikogar. To je bila nočna mora,« je za La Repubblico povedala 13-letnica. Trajalo naj bi kake pol ure, nato je paru uspelo pobegniti. Napadalce je policija ujela v 24 urah. Deklica je identificirala dva mladoletna storilca, njen fant pa preostalih pet, so sporočili s policije. V Italijo so pripluli leta 2021 in 2022 kot mladoletniki brez spremstva.

Lani dve skupinski posilstvi

Štiri polnoletne so takoj aretirali, tri mladoletne pa pridržali v sprejemnem centru. Eden od mladoletnikov je poskušal pobegniti, a so ga hitro ujeli, ko se je domov vrnil po nekaj oblačil, je še poročala La Repubblica. Po besedah odvetnikov posilstvo zanikajo. Dva osumljenca, ki trdita, da sta opazovala napad, posilila pa nista, naj bi pomagala pri preiskavi. Sodnik Carlo Umberto Canella je po zaslišanju za vse osumljene odredil pripor. Na prostosti bi lahko kaznivo dejanje ponovili, ker »niso vajeni civilizacije«, je dejal. Plačilo varščine je zavrnil. Eden od zagovornikov je pojasnil, da so jih obtožili tudi nezakonitega priseljevanja. Starejši od 18 let, ki torej ne spadajo več med mladoletnike brez spremstva, v državi ne bi smeli več bivati. Kot državljani Egipta namreč ne izpolnjujejo pogojev za azil.

Primer sicer spominja na dve lanskoletni skupinski posilstvi. Avgusta lani je 19-letno dekle v Palermu posililo sedem fantov, starih od 15 do 18 let. Nekaj tednov pozneje naj bi devet mladih osumljencev v bližini Neaplja posililo sestrični, stari komaj 10 in 12 let. Napad so snemali in ga na družbenih omrežjih prenašali v živo. Prvi skupini že sodijo, drugo to še čaka. Čeprav del politike ob zadnjem posilstvu ponovno opozarja na nevarnosti, ki naj bi jih prinašal prihod migrantov, je dejstvo, da se Italija že dolgo bori s problematiko nasilja nad ženskami in femicidi. Konec lanskega leta so kazni za storilce zaostrili. Pika na i je bil novembrski umor 22-letne Giulie Cecchettin, ki jo je v okolici Benetk več kot 20-krat zabodel nekdanji fant. Bila je ena od skupno 118 lani umorjenih žensk v Italiji. Predlani so bile v 91 odstotkih žrtve umorov, ki so jih zagrešili družinski člani in trenutni ali nekdanji partnerji.

Osnovnošolski posiljevalci V angleškem mestu Rochdale so prijeli štiri fante, stare od 12 do 14 let, ki so osumljeni posilstva mlajše ženske, je sporočila policija. Posilstvo se je zgodilo na parkirišču približno sto metrov od vhoda v supermarket in kakih 50 metrov od postajališča za tramvaj.