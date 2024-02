Jezikolumna: Klinčeva peta

Pred skoraj šestimi leti je po Sloveniji začelo leteti razmeroma obsežno slovničnospolno perje. Polemiko je sprožil sklep senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z začetka leta 2018, ki je določil, da se v pravnih aktih fakultete v naslednjih treh letih uporablja samo ženski spol, potem pa izmenično moški in ženski spol. Če boste danes na spletnih straneh poiskali veljavna fakultetna pravila, boste v njih našli 6a. člen, ki pravi, da se uporabljeni ženski slovnični spol (študentka, učiteljica itn.) nanaša na kateri koli spol. Na primer, v enem od členov piše: »Po položaju je članica Zbora raziskovalk prodekanja, zadolžena za znanstvenoraziskovalno delo, ki Zbor raziskovalk tudi sklicuje in vodi.« Tudi sam sem član tega zbora in trenutno je »prodekanja« za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo v resnici prodekan. Ima po vseh teh letih kdo težave z razumevanjem? S pravno veljavnostjo? Niti ne.