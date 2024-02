Eden višjih poveljnikov ukrajinskih sil Oleksandr Tarnavski je danes dejal, da ruska vojska izvaja več vzporednih napadov v okolici vasi Robotine – enega redkih krajev, ki ga je Ukrajina lani poleti uspela zavzeti med svojo pretežno neuspešno protiofenzivo. »Ruska vojska je poskušala napredovati z majhnimi napadalnimi skupinami, ki so vključevale več enot z oklepnimi vozili. Ti ofenzivni poskusi so bili ustavljeni, sovražnike na obrobju vasi Robotine smo odstranili,« je v objavi na Telegramu zapisal Tarnavski.

Ruska vojska je tako na jugu kot na vzhodu Ukrajine prešla v ofenzivno fazo, potem ko so ukrajinske vojake nedavno prisilili v umik iz mesta Avdijivka. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da so ruske sile »popolnoma osvobodile Avdijivko«, potem ko so se ukrajinski vojaki umaknili tudi iz tovarne na severnem obrobju mesta, ki je bila njihovo zadnje oporišče.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega vzhodnega poveljstva Dmitro Lihovij je danes sporočil, da Rusi v sektorju Avdijivka prerazporejajo svoje sile, da so dosegli svoje taktične cilje in da se bodo po vsej verjetnosti iz enote Avdijivka premestili v druge sektorje.

Rdeči križ preiskuje usodo 23.000 pogrešanih v vojni v Ukrajini

Mednarodni komite Rdečega križa (ICRC) je danes sporočil, da še naprej poskuša izvedeti, kaj se je zgodilo s približno 23.000 ljudmi, ki ob bližajoči se drugi obletnici začetka vojne v Ukrajini še vedno ostajajo pogrešani. Gre za največjo tovrstno operacijo ICRC po drugi svetovni vojni.

»Ne vedeti, kaj se je zgodilo z ljubljeno osebo, je neznosno. Toda to je tragična realnost za več deset tisoč družin, ki živijo v stalni stiski. Družine imajo pravico izvedeti, kaj se je zgodilo z njihovimi svojci, in če je mogoče, z njimi vzpostaviti kontakt,« je dejal vodja urada Dušan Vujašanin.

Mednarodni odbor Rdečega križa je ob tem poudaril, da imajo družine v skladu z mednarodnim pravom pravico izvedeti, kje so njihovi pogrešani sorodniki in kakšna je njihova usoda. »Z ljudmi, ki jih zadržuje ena od strani v konfliktu, je treba ravnati humano, z mrtvimi pa je treba ravnati dostojanstveno,« so sporočili.