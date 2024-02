Teslin futuristični električni poltovornjak nima sreče. Zalomilo se je že na predstavitvi leta 2019, ko je lastnik podjetja Elon Musk trdil, da so okna vozila odporna proti nabojem strelnega orožja, a se je izkazalo, da (vsaj za razstavno različico) to ne drži. Sledili so zapleti v proizvodnji. Decembra lani so prvi primerki zapustili tovarne in prešli v roke kupcev. Ti sedaj poročajo, da se je na zunanjosti iz nerjavnega jekla pričela pojavljati rja.

Fotografije malih oranžnih pik, ki se pojavljajo praktično na vseh zunanjih površinah vozila, so preplavile splet in sprožile ogorčenje in skrbi mnogih, kako je mogoče, da se rja pojavlja prav na nerjavnem jeklu. Strokovnjaki medtem opozarjajo, da pojav oranžnih pik na tem materialu pravzaprav ni nič neobičajnega. Ob tem tudi mirijo, da v resnici ne gre za rjavenje vozila, priznavajo pa, da gre za estetsko hibo. Da bi se oranžni madeži znali pojavljati na nerjavnem jeklu, naj bi sicer zapisali tudi pri Tesli v priročnike za uporabnike.

(Madeži rje na praktično novem cybertrucku. Foto: Cybertruckownersclub.com)

Kot opozarjajo strokovnjaki, do estetske napake pride, ker ima nerjavno jeklo porozno strukturo. V teh porah se lahko naberejo delci kovinskega prahu iz okolja. Delci se lahko na avtomobil prilepijo recimo med vožnjo skozi mesto. Lahko gre tudi za delce, ki se dvigujejo s tirov med železniškim prevozom. V teoriji bi delci na avtomobile lahko prišli tudi že v sami tovarni. Ko so delci enkrat na avtomobilu, jih je težko izprati. Se pa ob stiku z vodo lahko prične proces njihove oksidacije oziroma rjavenja. Tako je možno, da se oranžni madeži na cybertrucku pojavijo že takoj po nakupu vozila. Najverjetneje pa se bo ta patina na nerjavnem jeklu nabirala ves čas. Očistiti se jo da zlasti s poliranjem.

Tesla ponuja tudi rešitev za estetsko hibo nerjavnega jekla. Za doplačilo 6000 dolarjev ponujajo možnost črnega ali belega lakiranja avtomobila, s čimer se prekrije vsa zunanja površina nerjavnega jekla. Za tisočaka manj je na voljo tudi prozorni lak. Za Teslin cybertruck je sicer treba odšteti med 56 tisoč in 96 tisoč dolarji. V Sloveniji vozilo še ni na prodaj.