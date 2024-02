Da obstaja realna možnost ponovitve volitev, je v nedeljo že omenjal srbski predsednik in do lani voditelj SNS Aleksandar Vučić. Konstitutivno sejo so prestavili na 1. marec, zakonski rok za oblikovanje novega sklica skupščine pa bo le dva dni kasneje, na 3. marca.

SNS je skupaj s partnerskimi socialisti (SPS) na decembrskih volitvah osvojila 54 mandatov, kar pomeni, da v 110-članski skupščini potrebuje še dva člana za oblikovanje večine. Po volitvah so se zmotno nadejali, da bi jim te glasove zagotovila lista kontroverznega zdravnika Branimirja Nestorovića. Poslanci SNS in SPS se tako danes sploh niso pojavili v skupščini, poročajo tamkajšnji mediji.

Opozicijska koalicija Srbija proti nasilju, ki je osvojila 43 mandatov, je že pred enim mesecem na ustavno sodišče vložila zahtevo za razveljavitev volitev v prestolnici. V njej so navedli vrsto primerov in dokazov o volilnih nepravilnostih ter poudarili, da je netočna sestava volilnih imenikov odločilno vplivala na volilni rezultat v Beogradu.

Oporekanje volilnim izidom so izrazili tudi danes s transparenti, na katerih so vladajoče obtoževali volilne kraje. O številnih domnevnih nepravilnostih na volitvah pa so poročali tudi domači in mednarodni opazovalci.

Medtem aktualni župan iz vrst SNS Aleksandar Šapić verjame v zmago tudi na morebitnih ponovljenih volitvah. Meni namreč meni, da bi v tem primeru njegova stranka slavila še bolj prepričljivo, je danes dejal za srbske medije.