Komentar: Kdo lahko ustavi Viole?

Menda je bila doslej najbolj spektakularna nogometna tekma v Sloveniji lanski majski finale pokala, v katerem je Olimpija v napetem zaključku premagala Maribor z 2: 1. Celjski stadion je bil v dimu, da se je komaj kaj videlo, saj so navijači, na eni strani ljubljanski Green Dragonsi, na drugi strani mariborski Viole, z dimnimi sredstvi, bombami, raketami in petardami ustvarili pravo vojno vzdušje. Predvsem mariborske navijače je z žaljivkami sodnikov in nogometne zveze, še podpihoval mariborski športni direktor Marko Šuler.