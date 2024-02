Murskosoboškega škofa je nedeljsko dogajanje v Fazaneriji globoko prizadelo in užalostilo. »Lep športni dogodek se je sprevrgel v hudo nasilje. Šlo je torej za namerno dejanje poškodovanja oseb, ki pomeni kriminalna dejanja in zato tudi kazensko odgovornost. Žal mi je za vse poškodovane in jim želim čimprejšnje okrevanje,« je zapisal v sporočilu za javnost, ki ga je objavil časnik Vestnik.

Huliganstvo po njegovih besedah nima nič opraviti s športom. »Ekipa, ki ima za seboj huligane, in to tudi dobro ve, ne izpolnjuje nobenih pogojev, da bi lahko nastopila in igrala,« je bil oster in dodal, da vodi nadaljevanje tega v čisto navadno gladiatorstvo, ki zahteva žrtve, v skrajnosti na žalost tudi smrt. Odgovorne je zato pozval, da takoj odločno in učinkovito ukrepajo.

»Če bodo v naša mesta še naprej prihajali huligani, potem so to nedeljo v Fazaneriji poleg alarma zazvonili tudi pogrebni zvonovi temu čudovitemu in nadvse lepemu športu, njegovemu navijaškemu duhu in tekmovalnosti na Slovenskem. Še je čas, da huliganstvo zaustavimo in mirno in veselo gremo na tekme,« je še zapisal v sporočilu.