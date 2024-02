Rok za vpis državnih oziroma tako imenovanih ljudskih obveznic se je iztekel v petek. Povprečna vrednost vpisanih obveznic pa je nekaj čez 27.000 evrov.

Ministrstvo je obveznice v obsegu 250 milijonov evrov izdalo 1. februarja, z ročnostjo treh let. Obrestna mera znaša 3,4 odstotka, s čimer je nekoliko ugodnejša od obrestne mere, po kateri je mogoče pri nekaterih bankah vezati depozit. Izdaja obveznic je predvidena za petek.

Obveznice je vpisalo 9427 državljanov, za potrebe vpisa obveznic pa je bilo odprtih 5659 novih trgovalnih računov. "Ta podatek me še posebej veseli, saj kaže, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. Dosegli smo enega ključnih ciljev, ki sem ga večkrat izpostavil, to je spodbuditi zanimanje za kapitalski trg," je dejal minister.

Za vzdrževanje likvidnosti na Ljubljanski borzi in pri sklepanju poslov zunaj borze bodo uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic, to je banki Nova KBM, dodatno dodelili obveznice v višini enega odstotka izdanega zneska obveznic. Tako da bo skupni nominalni znesek izdaje obveznic za fizične osebe 261 milijonov evrov.