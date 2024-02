Častnik Slovenske vojske ovaden zaradi velikih tatvin

Zaradi suma več velikih tatvin so na Ministrstvu za obrambo ovadili častnika Slovenske vojske. Za Slovensko tiskovno agencijo so na ministrstvu za obrambo potrdili, da pripadnika zaradi domneve nedolžnosti premestili v enoto SV in ga po zaključeni preiskavi kazensko ovadili, sprožili bodo tudi disciplinski postopek.