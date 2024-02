Redno uskladitev pokojnin v februarju izračunajo po sistemskem pokojninskem zakonu. Ta določa, da je treba upoštevati 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu.

Najnižja pokojnina v skladu z današnjim sklepom sveta znaša 337,40 evra, zagotovljena pokojnina, ki je najnižji znesek za upokojence s polno delovno dobo, 748,27 evra, zagotovljena vdovska pokojnina največ 748,27 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 468,93 evra.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo novo pokojninsko reformo, za katero napovedujejo, da bi lahko bila sprejeta do konca letošnjega leta. Izhodišča ne predvidevajo sprememb pri pogoju za starostno upokojitev, po katerem je treba imeti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Primer

Upokojenec z zagotovljeno pokojnino za štirideset let dela, ki znaša 687 evrov, je januarja dobil dobrih 56 evrov več, okoli 743 evrov. Njegova februarska pokojnina bo po naših izračunih višja za dobre štiri evre, torej okoli 747 evrov. V februarju bo izveden tudi poračun za januar, kar pomeni, da bo februarsko izplačilo zajemalo februarski prejemek in poračun razlike za januar.

Po podatkih statističnega urada je povprečna starostna pokojnina lani v Sloveniji znašala 782 evrov. Takšna pokojnina je bila januarja višja za dobrih 64 evrov, zdaj bo višja še za okoli pet evrov, skupaj torej okoli 850 evrov.

Poleti regres

Na spletnih straneh Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so objavili tudi višino letnega dodatka za upokojence. Izplačali ga bodo konec junija, zneski pa so odvisni od višine pokojnine:

– pokojnina do 650 evrov: dodatek v višini 460 evrov

– pokojnina od 650,01 evra do 780 evrov: dodatek v višini 320 evrov

– pokojnina od 780,01 evra do 92 evrov: dodatek v višini 260 evrov

– pokojnina od 920,01 evra do 1110 evrov: dodatek v višini 210 evrov

– pokojnina nad 1110 evrov: dodatek v višini 150 evrov

Zimski dodatek

Konec leta čaka upokojence še zimski dodatek, ki so ga lani nakazali prvič. Višina je določena pri 40 odstotkih letnega dodatka in bo torej znašala 184 evrov za tiste s pokojninami do 650 evrov oziroma 60 evrov za tiste z najvišjimi pokojninami.

Preberite tudi: Februarska uskladitev pokojnin