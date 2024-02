Dogodek, ki so ga sprva nameravali pripraviti v Linhartovi dvorani, so morali zaradi velikega zanimanja prestaviti v Gallusovo dvorano, a je tudi ta kmalu postala premala za tiste, ki jih zanima razmišljanje naših priznanih filozofov.

Zanimanje za predavanje Slavoja Žižka je povsod, kjer se pojavi, ogromno. V Cankarjevem domu večino predavanj iz cikla Sivo na sivem pripravijo v Klubu CD, tiste, za katere je malo več zanimanja, pa v Linhartovi dvorani, v kateri je 562 sedežev. Zanimanje za predavanje dvojca Simoniti Žižek pa je bilo tako veliko, da so morali dogodek prestaviti v največjo Gallusovo dvorano, ki sprejme kar 1545 obiskovalcev.

Filozof Jure Simoniti se bo na tretjem srečanju cikla vrnil k vprašanju univerzalnosti in singularnosti. Zarisati bo skušal zgodovinski lok konstrukcije prostora univerzalnosti od Platona do aktualnih mislecev. Slavoj Žižek bo svoj nastop posvetil Heglu, in sicer bo kritično naslovil tezo znamenitega heglovca Roberta Pippina iz zadnje knjige Culmination, v kateri se ta dolgoletni Heideggrov kritik vrne k njemu in uvede pojem tu-biti kot človeške skupnosti absolutnemu idealizmu.

