Vlada v Seulu je nedavno predstavila načrt, v skladu s katerim naj bi od leta 2025 povečala vpis na medicinske fakultete za 65 odstotkov, saj ocenjuje, da starajoča se družba v Južni Koreji potrebuje veliko novih zdravnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Namestnik južnokorejskega ministra za zdravje Park Min-soo je dejal, da je reforma nujna, saj se zdravniki že sedaj soočajo s prevelikim obsegom dela, kar se bo v prihodnje le še poslabšalo. »Bolnišnice že zdaj težko najdejo zdravnike, težave s pravočasnim dostopom do zdravstvenih storitev pa se krepijo,« je povedal.

Načrt je odločno podprla južnokorejska javnost, saj so ljudje naveličani dolgih čakalnih vrst. Ostro nasprotovanje pa so izrazili zdravniki, ki trdijo, da bo vlada s tem načrtom ustvarila »socialističen zdravstveni sistem« po vzoru Kube, in opozarjajo, da bo privedel do slabše kakovosti storitev.

Mladi zdravniki so zato danes napovedali stavko, več kot 700 jih je dalo odpoved in od torka ne nameravajo hoditi v službo, če vlada ne bo spremenila svojih načrtov. »Zdravnike pripravnike prosim, naj ne obrnejo hrbta pacientom,« je v odzivu dejal Park.

Ob tem je napovedal, da bo vlada, ki je stavkajočim zdravnikom odredila vrnitev na delo, v primeru nadaljevanja stavke ukrepala. V skladu z južnokorejsko zakonodajo so namreč zdravnikom tovrstne množične prekinitve dela prepovedane in bi lahko utrpeli pravne posledice.

Južnokorejska zdravniška zbornica na drugi strani trdi, da vlada z grožnjami o ukrepanju proti zdravnikom izvaja »lov na čarovnice«. Kritiki pa pravijo, da so najbolje plačani zdravniki predvsem zaskrbljeni, da bi reforma lahko znižala njihove plače in ugled v družbi.