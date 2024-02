Smisel navijačev je v tem, da svojemu moštvu in svojim ljubljencem stojijo ob strani tudi takrat, ko jim na zelenici ne kaže najbolje. Zato se zdi skorajda neverjetno, kaj se je mariborskim Violam dogajalo v glavah, ko so pri vodstvu njihovega kluba z 2:0 (gole sta dosegla Iličić in Soudani) na gostovanju pri Muri povzročili incident, katerega posledica je bila prekinitev tekme. In še več, čisto mogoče je, da jo bodo naknadno registrirali s 3:0 za Muro.

Pisala se je 58. minuta, ko so iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče začela leteti pirotehnična sredstva. Tako je na delu, kjer so se ogrevali Murini nogometaši, odjeknila močna eksplozija, ki je poškodovala pet članov igralskega in strokovnega štaba. Nekateri so potrebovali zdravniško pomoč, dva nogometaša naj bi imela celo hujšo poškodbo sluha in opekline. Sodniki pod vodstvom Davida Šmajca so ekipi poslali v slačilnice, po prekinitvi pa postavili pogoj, da se mora za nadaljevanje tekme izprazniti gostujoči navijaški sektor. Ker se to ni zgodilo, so tekmo odpovedali, piko na i pa bo postavila disciplinska komisija.

»Začasna izguba sluha, močni glavoboli, opekline po nogah pri dveh nogometaših so zgolj nekatere od posledic tega dejanja. Vseh šest je moralo po pregledu na soboški urgenci na nadaljnje preiskave v UKC Maribor. Na tem mestu se je treba vprašati, ali se bomo zaradi določenih posameznikov morali odslej bati za zdravje tako nogometašev kot navijačev. V bližini dogodka se je nahajal tudi eden izmed pobiralcev žog, ki je v strahu zapustil igrišče,« so zapisali pri Muri v sporočilu za javnost. Direktor Maribora Bojan Ban se je v imenu kluba za neljube dogodke opravičil.

Pohvale za Marina

Po slabem začetku drugega dela sezone, ko je Olimpija doma z Rogaško igrala 2:2, je bila tekma z Radomljami za državne prvake izjemno pomembna, saj zaostanka za Celjani niso želeli še povečati. Na koncu se je zanje razpletlo sanjsko, s 3:1 so premagali Radomlje, Celje pa se je na gostovanju pri Bravu razšlo brez golov z 0:0. V prevodu to pomeni, da moštvo iz prestolnice za vodilnim Celjem zaostaja »le« še 10 točk in se zdi misija ponovitev osvojitve državnega naslova znova nekoliko bolj mogoča. V naslovni vlogi se je znašel Antonio Marin, ki se je v zimskem roku v Ljubljano preselil iz zagrebškega Dinama, v polno pa je zadel dvakrat. »Marin je igralec, za katerega trenerji pravimo, da ima nekaj več. Veseli me, da je delal za celo ekipo in da ne igra samo v eni fazi igre. Verjamem, da je bil prava določitev, saj pozna to ligo. Srčno upam, da bo velika okrepitev za naše moštvo,« je o enemu nekdaj največjih talentov hrvaškega nogometa, ki pri 23 letih še ni rekel zadnje, dejal trener Olimpije Zoran Zeljković.

Med nogometnimi trenerji, ki so s sobote na nedeljo slabše spali, je bil zagotovo strateg Domžal Dušan Kosić. Nikakor mu ne uspe, da bi se s serijo zmag približal mestom, ki vodijo v evropske pokale. Še več, Domžale na prvenstveni lestvici zasedajo sedmo mesto. Vzrok za slabo voljo je tudi prepričljiv poraz z 1:4 proti zadnjeuvrščeni Rogaški. »Tekmo smo začeli slabo in nezbrano. V nadaljevanju smo si ustvarili kar nekaj zrelih priložnosti, a jih na žalost nismo uspeli izkoristiti. S tem porazom si nismo naredili usluge. Ustvarili smo si dovolj situacij, v katerih bi morali biti konkretnejši. Zmožni smo veliko več, ekipa je mlada, a to v tem primeru ni izgovor, saj so vsi fantje karakterno zelo močni in verjamem, da se bomo pobrali,« je dejal Dušan Kosić, ki sicer stavi na mlade nogometaše. Najmlajši na igrišču je bil že od prve minute dalje 17-letni Luka Topalović, družbo pa sta mu delala leto starejši Lukas Hempt in 19-letni Lovro Štubljar.

1. SNL, 21. krog: Aluminij – Koper 1:2 (1:1, Kljun 19; Mittendorfer 4, Nkada 87), Rogaška – Domžale 4:1 (2:1, Mijić 5, 7, Kurež 64, Korošec 90; Markuš 14), Radomlje – Olimpija 1:3 (0:2, Vokić 61; Motika 22, Marin 28, 58), Bravo – Celje 0:0, Mura – Maribor (odpovedano v 58. minuti pri izidu 0:2).